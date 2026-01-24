Укр
Лайза Миннелли выпустила первую песню за 13 лет: для этого использовался ИИ

Виталий Кирсанов
24 января 2026, 19:58
13
Артистка объяснила свое решение использовать искусственный интеллект стремлением к новым формам выражения.
Лайза Миннелли выпустила первую песню за 13 лет
Лайза Миннелли выпустила первую песню за 13 лет / коллаж: Главред, фото: Liza Minnelli / Facebook

Кратко:

  • Музыкальный эксперимент Миннелли совершила в стиле дип-хаус
  • Новая композиция получила название Kids, Wait Til You Hear This

Американская актриса и певица Лайза Миннелли впервые за 13 лет выпустила песню, однако на этот раз ее создали при помощи искуственного интеллекта (ИИ). Об этом знаменитость написала в Facebook.

Музыкальный эксперимент 79-летняя Миннелли совершила в стиле дип-хаус, то есть в формате электронной танцевальной музыки. Новая композиция получила название Kids, Wait Til You Hear This – такое название будут иметь и будущие мемуары артистки.

видео дня

Она подчеркнула: несмотря на то, что в работе использовали современные технологии, ее голос – настоящий. ИИ помогал только с аранжировкой и музыкальным сопровождением.

"Что я никогда не позволю? Создавать, клонировать или копировать мой голос! В этом танцевальном треке Kids Wait Till You Hear This, который является тизером к моей книге, мы использовали ИИ-аранжировку, а не ИИ-вокал", – подчеркнула Миннелли в сообщении.

Она объяснила свое решение использовать искусственный интеллект стремлением к новым формам выражения. Артистка также отметила, что такие технологии позволяют музыкантам быть полноценными владельцами своего творчества, что для нее является принципиальным вопросом.

Издание Yahoo! отметило, что, несмотря на увлечение некоторыми артистами новыми технологиями, некоторые из них все же скептичны к использованию ИИ в музыкальной индустрии.

В частности, британский певец Эд Ширан говорил, что смысл общества в том, что все работают, а если роботы заберут у людей эту возможность – человечество останется ни с чем.

Американский рэпер Lil Wayne тоже считает ИИ опасным для будущего, поскольку программа сможет воспроизвести его уникальный голос, называя себя единственным в своем роде.

О персоне: Лайза Миннелли

Лайза Миннелли - легендарная американская актриса и певица, одна из немногих обладательниц "большого шлема" главных американских наград: "Оскар", "Грэмми", "Эмми" и "Тони".

Лайза Миннелли родилась 12 марта 1946 года в семье голливудской звезды Джуди Гарленд и режиссера Винсента Миннелли.

Мировую славу ей принесла роль Салли Боулз в фильме-мюзикле "Кабаре" (1972) режиссера Боба Фосса. За эту работу она получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль.

Известна мощным голосом и экспрессивной манерой исполнения. Ее визитными карточками стали песни "New York, New York" (которую она исполнила первой в одноименном фильме 1977 года) и "Money, Money".

Начинала карьеру на Бродвее, получив свою первую премию "Тони" уже в 19 лет за мюзикл "Флора - красная угроза".

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем и личные трудности в разные периоды жизни, Лайза Миннелли остается иконой поп-культуры и "золотой эры" Голливуда. На сегодняшний день (начало 2026 года) она является одной из последних ныне живущих легенд классического американского мюзикла.

