Курникова и Иглесиас поделились редким снимком своих детей

Энрике Иглесиас многодетный отец/ instagram.com/enriqueiglesias

Известный испанский певец Энрике Иглесиас, который недавно в третий раз стал отцом, и его супруга теннисистка Анна Курникова, поделились редким семейным фото.

На днях Иглесиас отметил свой 47-й день рождения. В честь праздника Курникова выложила на своей странице милое семейное фото. На снимке возлюбленные позируют вместе с детьми.

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"С днем рождения лучшего папу! Мы очень сильно тебя любим!" — поздравила музыканта Анна.

В 2017 году, избранники впервые стали родителями. У пары родились двойняшки — дочь Люси и сын Николас. А в прошлом году звезды поделились с поклонниками еще одной радостной новостью — на свет появилась их младшая дочка, которую назвали Машей. И хотя Энрике и Анна всегда старались не афишировать подробности своей личной жизни, недавно они все же сделали исключение.

Роман Курниковой и Иглесиаса

Напомним, Курникова и Иглесиас познакомились в 2001 году, на съемках клипа Escape, и не смогли расстаться. Влюбленные живут в Майами. Официально Анна и Энрике не зарегистрировали отношения, но в СМИ несколько раз появлялись слухи о тайной свадьбе. Поводом для слухов о замужестве Анны стал тот факт, что в октябре 2019 года она сменила фамилию в Instagram на Курникову-Иглесиас.

Отметим, двойняшки Николас и Люси родились в семье Иглесиаса и Курниковой в декабре 2017 года.

Ранее Главред писал, что Иглесиас дал откровенное интервью по поводу того, как изменилась его сексуальная жизнь с супругой, легендарной теннисисткой Анной Курниковой, после рождения детей.

"Сейчас у меня больше секса, чем когда-либо. И его точно не стало меньше, как это принято думать", − цитируют исполнителя журналисты британского таблоида The Sun.