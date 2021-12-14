"Куек, остановись!": Ани Лорак вышла на сцену без трусиков в платье с неприличным разрезом

Ани Лорак забыла надеть нижнее белье перед концертом / instagram.com/anilorak

Последние месяцы уходящего года - напряженное время для артистов, которое они проводят в бесконечной съемке новогодних проектов.

Концертным образом для предпраздничных съемок удивила фанатов певица Ани Лорак - на сцену артистка вышла практически голой.

Пикантными кадрами в социальных сетях поделилась сама певица.

Для новогодних съемок она выбрала весьма необычный наряд - маленькое черное платье с подплечниками и широкими рукавами и декольте до пояса, в котором виднелась обнаженная, без белья, грудь Лорак.

Не было на артистке и трусиков - это можно заметить, приглядевшись к разрезу платья, который заканчивается в области талии.

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Ани Лорак в откровенном концертном платье / Коллаж - instagram.com/anilorak

Некоторые комментаторы под фото раскритиковали Лорак за чрезмерно откровенное платье, другим же - напротив, понравился концертный образ певицы:

"Какой горячий наряд!"

"Платье сразило наповал! Фигура просто космос ❤️ Идеальная Женщина ❤️ Наш стимул и вдохновительница ❤️"

"Невероятная фигура! Очень красивая Ани Лорак".

"Каролина, да вы просто барби!"

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Ранее певица Настя Каменских удивила фанатов резкой сменой имиджа.

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