Каменских удивила резкой сменой имиджа

Звезда предстала в соблазнительном образе.
Украинская певица Настя Каменских удивила своих фанатов резкой сменой имиджа. В новом образе звезда появилась на видео, которое выложила в Instagram.
Настя стала блондинкой. Она выпрямила светлые волосы и показала себя без традиционных локонов.
Каменских позировала в роскошном фиолетовом платье с переливом и дополнила свой образ лаконичным браслетом и подвеской. Также звезда сделала вечерний макияж, выразив глаза.
"Блондинка или брюнетка? Обожаю примерять на себя такие новые, непривычные, образы", - написала Настя.
Также звезда спросила у своих поклонников, любят ли они экспериментировать с внешним видом и стилем.
В комментариях фанаты звезда выступили за то, чтобы Настя осталась брюнеткой.
Напомним, ранее Настя Каменских на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.
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