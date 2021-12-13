Каменских удивила резкой сменой имиджа

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских удивила своих фанатов резкой сменой имиджа. В новом образе звезда появилась на видео, которое выложила в Instagram.

Настя стала блондинкой. Она выпрямила светлые волосы и показала себя без традиционных локонов.

Каменских позировала в роскошном фиолетовом платье с переливом и дополнила свой образ лаконичным браслетом и подвеской. Также звезда сделала вечерний макияж, выразив глаза.

"Блондинка или брюнетка? Обожаю примерять на себя такие новые, непривычные, образы", - написала Настя.

Также звезда спросила у своих поклонников, любят ли они экспериментировать с внешним видом и стилем.

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В комментариях фанаты звезда выступили за то, чтобы Настя осталась брюнеткой.

Напомним, ранее Настя Каменских на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.

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