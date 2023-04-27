УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Кто-то на это билеты покупает?": пока Галкин смешит Европу, россияне бьются в истерике

Сергей Кущ
27 апреля 2023, 14:42 обновлено 27 апреля, 14:42
7
Россияне, которые явно недовольны тем фактом, что Максим Галкин собирает полные залы.
Россияне набросились на Максима Галкина
Россияне набросились на Максима Галкина / скриншот

Шоумен Максим Галкин, который публично осудил войну России против Украины, сейчас выступает в странах Европы, что не нравится россиянам.

На своей страничке в Instagram он опубликовал видео-отрывок выступления в Рыме

Под публикацией Галкина тут же появились россияне, которые явно недовольны тем фактом, что юморист собирает полные залы.

видео дня

"Самый красивый город это Москва! И никакой Рим не сравнится даже! Да и люди в Москве добрые и щедрые", "Вот прямо все были на концерте о котором мечтали-бред какой то. Акустика жуткая. Юмор не смешной", "Была в Риме и не понимаю почему Россию в принципе можно променять на Европу, родину ничто не заменит", - писали обозленные на Галкина россияне.

Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

Смотрите видео о том, за что не взлюбили Максима Галкина в России:

Вам может быть интересно:

Максим Галкин новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Мы бежим марафон": быстрого завершения войны ждать не стоит — Резников

"Мы бежим марафон": быстрого завершения войны ждать не стоит — Резников

13:50 Украина
Украина готовится к частичному открытию гражданских авиарейсов - французский министр

Украина готовится к частичному открытию гражданских авиарейсов - французский министр

13:03 Украина
"Китай хотел бы боевой ничьи": Загородний оценил последствия переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

"Китай хотел бы боевой ничьи": Загородний оценил последствия переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

11:57 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:43

Занимательная хиромантия: как по руке узнать, сколько будет детей

14:42

"Кто-то на это билеты покупает?": пока Галкин смешит Европу, россияне бьются в истерикеВидео

14:01

Настоящий обман зрения: с картинкой-головоломкой за 5 секунд справятся лишь единицы

13:50

"Мы бежим марафон": быстрого завершения войны ждать не стоит — Резников

13:24

Гороскоп на завтра 28 апреля 2023: Водолеям – романтический звонок, Рыбам - переезд

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:19

"Ощущения теплые": вокалистка Hardkiss рассказала о встрече с королем Чарльзом на ЕвровиденииВидео

13:04

К чему горят уши: народные приметы по дням недели и времени суток

13:03

Украина готовится к частичному открытию гражданских авиарейсов - французский министр

12:54

Лето 2024 в Крыму: группа "Антитела" даст огромный концерт в ЯлтеВидео

Реклама
12:54

Перерезают горло: оккупанты зверски убивают пленных после допросов – перехват СБУВидео

12:33

Предатель "сдавал" украинские позиции в освобожденном Лимане, но поплатился

12:11

Кличко в Вашингтоне договаривается с правительством США об усилении поддержки Украины

12:02

Солили, добавляли уксус и даже жарили: как в СССР "издевались" из селедки

11:57

"Китай хотел бы боевой ничьи": Загородний оценил последствия переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

11:56

В США смоделировали контрнаступление Украины: американский генерал оценил позиции ВСУ

11:44

Кремль снял с должности "палача Мариуполя" генерала Мизинцева

11:35

Как варить пшеничную кашу на воде: 3 главные правила рассыпчатой крупы

11:15

Женщина купила три дома в Италии всего за 3 евро: муж подумал, что она "спятила"

11:05

В Новой Каховке самоликвидировался известный российский пропагандист

11:00

Китай до сих пор не готов называть вещи своими именамимнение

Реклама
10:44

Упавший дрон под Москвой: 17 кг взрывчатки должны были убить Путина — Bild

10:43

"Была неприятная болезнь и продолжается": друг Винника оценил слухи об онкологии у певцаВидео

10:21

В Польше обнаружили обломки ракеты класса воздух-земля, на них есть надписи на русском — СМИ

10:03

Когда начинать покупать доллар и евро: эксперты дали неутешительный прогнозВидео

09:52

Головоломка для людей с нестандартным мышлением: только единицы могут разгадать пиратский ключ

09:51

"Мы точно не скажем, когда, как и где": Резников призвал не ждать контрнаступления и не завышать планку

09:49

Как сделать вкуснейшее сгущенное молоко за 15 минут: поразительный секрет от умелых хозяюшекВидео

09:43

Резников назвал главное условие возобновления полноценных переговоров с РФ

09:38

До отметок 46 или 50 гривен: эксперт рассказал, ждать ли диких скачков курса доллараВидео

09:32

Гороскоп на сегодня 27 апреля 2023: Овнам – романтика, Скорпионам – много работы

09:16

Муж Симоньян набросился на Зеленского, выслужившись перед Путиным

09:12

Украинское наступление с надеждой ждут в Россиимнение

09:06

"Наступление закончилось большим пшиком": в ГУР рассказали о планах врага

09:00

Курс доллара 2023: каким он будет до конца годаЭксклюзив

08:33

Весь Черноморский флот будет потоплен, непутевые корабли не представляют угрозу - АндрусивВидео

08:32

"Наши сердца стали каменными": в боях с оккупантами погиб доброволец ВСУ из ГрузииВидео

08:28

Головоломка для самых внимательных: нужно найти безрогого оленя за 15 секунд

08:02

В результате громкой "бавовны" в Мелитополе ликвидирован коллаборант-полицейский

07:40

Турецкие власти опровергли слухи об инфаркте у ЭрдоганаВидео

06:47

Ночью РФ ударила ракетами Калибр по многоэтажке в Николаеве: что известноФото

Реклама
06:20

Когда начнется контрнаступлениемнение

04:10

Можно ли дарить гвоздики живым людям: что принесет "траурный" цветок

03:45

Почему нельзя делать тряпки из старых вещей: владельца одежды атакуют несчастья

03:20

Самый лучший десерт из 90-х: рецепт торта без выпечки и лишней возни Дамское счастьеВидео

03:10

"До последнего защищал Украину": в боях на Луганщине погиб отец двоих детей

02:33

"Враг номер один. Его ненавидят": Данилко откровенно высказался про судьбу Галкина

02:03

"Движения раненого кузнечика": Волочкова оконфузилась на подиумеВидео

01:35

Эксперт спрогнозировал, рискнет ли Кремль из-за Крыма применить против ВСУ ядерное оружиеВидео

00:51

Почему 27 апреля нельзя измерять свой рост: приметы и что нельзя делатьВидео

00:20

"Мы на финальном этапе": генерал армии сообщил о завершении подготовки к контрнаступлению ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиСалаты
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять