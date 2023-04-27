"Кто-то на это билеты покупает?": пока Галкин смешит Европу, россияне бьются в истерике

Россияне, которые явно недовольны тем фактом, что Максим Галкин собирает полные залы.

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Россияне набросились на Максима Галкина / скриншот

Шоумен Максим Галкин, который публично осудил войну России против Украины, сейчас выступает в странах Европы, что не нравится россиянам.

На своей страничке в Instagram он опубликовал видео-отрывок выступления в Рыме

Под публикацией Галкина тут же появились россияне, которые явно недовольны тем фактом, что юморист собирает полные залы.

видео дня

"Самый красивый город это Москва! И никакой Рим не сравнится даже! Да и люди в Москве добрые и щедрые", "Вот прямо все были на концерте о котором мечтали-бред какой то. Акустика жуткая. Юмор не смешной", "Была в Риме и не понимаю почему Россию в принципе можно променять на Европу, родину ничто не заменит", - писали обозленные на Галкина россияне.

Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

Смотрите видео о том, за что не взлюбили Максима Галкина в России:

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