Ксения Мишина рассказала про личную жизнь и помолвку: "Обязательно"

Мишина ответила на вопрос о второй половинке.

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Ксения Мишина личная жизнь - Мишина заговорила про помолвку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Что сказала Ксения Мишина:

Актриса отказалась обсуждать нынешнее положение своих любовных дел

Она также пообещала поклонникам сообщить про важные события

С ростом популярности украинской актрисы и ведущей Ксении Мишиной прямо пропорционально растет и интерес фанатов к ее личной жизни. У нее были абьюзивные отношения с отцом ее единственного сына и громкий роман с комиком Александром Эллертом, после которых про свои дела сердечные она не рассказывает публично.

Молчание Мишиной порождает сплетни и домыслы. Их актриса все же решила прокомментировать в своем блоге в Instagram.

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Она призвала не верить слухам и повторила свое намерение не выносить на публику личное. Таким образом она вновь скрыла, есть ли у нее постоянный партнер в данный момент. Впрочем, она поспешила утешить поклонников - про большие события она их все же оповестит.

"После моих последних публичных отношений я сказала, что мои личные отношения теперь будут за кулисами. Но про помолвку обязательно сообщу. И в конце концов - оставьте пищу для хейтеров. Им важно думать, что я или никому не нужна, или мой успех принадлежит нардепу", - написала Ксения Мишина.

Ксения Мишина личная жизнь - Мишина заговорила про помолвку / instagram.com/misha.k.ua

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Кто такая Ксения Мишина? Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

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