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Ксения Мишина рассказала про личную жизнь и помолвку: "Обязательно"

Анна Подгорная
15 января 2025, 17:14
65
Мишина ответила на вопрос о второй половинке.
Ксения Мишина
Ксения Мишина личная жизнь - Мишина заговорила про помолвку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Что сказала Ксения Мишина:

  • Актриса отказалась обсуждать нынешнее положение своих любовных дел
  • Она также пообещала поклонникам сообщить про важные события

С ростом популярности украинской актрисы и ведущей Ксении Мишиной прямо пропорционально растет и интерес фанатов к ее личной жизни. У нее были абьюзивные отношения с отцом ее единственного сына и громкий роман с комиком Александром Эллертом, после которых про свои дела сердечные она не рассказывает публично.

Молчание Мишиной порождает сплетни и домыслы. Их актриса все же решила прокомментировать в своем блоге в Instagram.

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Она призвала не верить слухам и повторила свое намерение не выносить на публику личное. Таким образом она вновь скрыла, есть ли у нее постоянный партнер в данный момент. Впрочем, она поспешила утешить поклонников - про большие события она их все же оповестит.

"После моих последних публичных отношений я сказала, что мои личные отношения теперь будут за кулисами. Но про помолвку обязательно сообщу. И в конце концов - оставьте пищу для хейтеров. Им важно думать, что я или никому не нужна, или мой успех принадлежит нардепу", - написала Ксения Мишина.

Ксения Мишина
Ксения Мишина личная жизнь - Мишина заговорила про помолвку / instagram.com/misha.k.ua

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про ответ украинской ведущей и актрисы Лилии Ребрик на хейт из-за появления третьего ребенка - артистку упрекают в том, что она родила еще одну дочь якобы для того, чтобы уберечь мужа от мобилизации.

Также Остап Ступка впервые рассказал, почему разошелся с четвертой женой Дарьей - прежде актер не делал официальных заявлений о разводе до его выхода в свет с новой избранницей осенью 2024 года.

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Кто такая Ксения Мишина?

Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

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