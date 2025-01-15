Ксения Мишина рассказала про личную жизнь и помолвку: "Обязательно"

Что сказала Ксения Мишина:
- Актриса отказалась обсуждать нынешнее положение своих любовных дел
- Она также пообещала поклонникам сообщить про важные события
С ростом популярности украинской актрисы и ведущей Ксении Мишиной прямо пропорционально растет и интерес фанатов к ее личной жизни. У нее были абьюзивные отношения с отцом ее единственного сына и громкий роман с комиком Александром Эллертом, после которых про свои дела сердечные она не рассказывает публично.
Молчание Мишиной порождает сплетни и домыслы. Их актриса все же решила прокомментировать в своем блоге в Instagram.
Она призвала не верить слухам и повторила свое намерение не выносить на публику личное. Таким образом она вновь скрыла, есть ли у нее постоянный партнер в данный момент. Впрочем, она поспешила утешить поклонников - про большие события она их все же оповестит.
"После моих последних публичных отношений я сказала, что мои личные отношения теперь будут за кулисами. Но про помолвку обязательно сообщу. И в конце концов - оставьте пищу для хейтеров. Им важно думать, что я или никому не нужна, или мой успех принадлежит нардепу", - написала Ксения Мишина.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал про ответ украинской ведущей и актрисы Лилии Ребрик на хейт из-за появления третьего ребенка - артистку упрекают в том, что она родила еще одну дочь якобы для того, чтобы уберечь мужа от мобилизации.
Также Остап Ступка впервые рассказал, почему разошелся с четвертой женой Дарьей - прежде актер не делал официальных заявлений о разводе до его выхода в свет с новой избранницей осенью 2024 года.
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Кто такая Ксения Мишина?
Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".
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