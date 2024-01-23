Ксения Мишина на Бали снова оказалась в больнице

Украинской актрисе не везет с отдыхом в экзотических странах.

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Ксения Мишина напугала поклонников/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Известная актриса и бывшая участница реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина снова оказалась на больничной койке во время своего экзотического отдыха на Бали.

Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram. На фото Мишина запостила свою руку, в которую была вставлена капельница. Мишина не пояснила, что именно случилось с ней. Между тем, она написала, что такие ситуации случаются с теми, кто отдыхает на Бали.

"Как говорила моя одна знакомая, на Бали все это проходят", - написала она.

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Ксения Мишина под капельницей / Скриншот Instagram/mish.ka.ua

Напомним, ранее Ксения Мишина возмутилась ценами для туристов в Таиланде. Оказалось, что за комфортные условия для отдыха придется выложить крупные деньги. По словам Мишиной, в Таиланде много частных пляжей, за которыми ухаживают и постоянно убирают. Но чтобы отдохнуть там и насладиться красивыми видами, придется заплатить ‒ в пересчете с валюты ‒ 5,5 тысячи гривен взрослому, а ребенку – 3 тысячи.

Ранее Ксения Мишина надела красное пальто с красными колготками. Визажисты сделали эффектный макияж, а стилисты прическу в стиле "мокрого эффекта".

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