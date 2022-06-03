"Крым и культура вне политики": Фагот жестко раскритиковал Гребенщикова за его прошлые путинские нарративы

Фагот раскритиковал Гребенщикова

Украинский автор и исполнитель Олег Михайлюта, известный как Фагот из группы ТНМК, назвал российского музыканта, солист рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, который осуждает начатую россией войну против Украины, бородатым большим г...м из-за его предыдущих высказываний о Крыме и о культуре вне политики.

По словам украинца, он не понимает, как можно быть таким лицемером и цинично выражаться. Об этом он сказал в интервью российским журналистам Богдану Бакалейко и Денису Катаеву для их Youtube-канала.

"В нас во всех доброта, любовь, также подлость и цинизм. Но если ты пытаешься совершенствовать в себе исключительно подлость, ложь, вранье, цинизм, тогда ты можешь называться русским... А типа этого вашего большого говна, которое бородатое, рассказывало несколько месяцев назад, что: "Был я в Крыму много раз, я украинцев там не видел". А теперь оно рассказывает, что культура вне политики, мы тут не при чем. Как можно быть таким циничным падлом?" – возмущается Фагот.

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По словам Фагота, примером цинизма и лжи является власть россии, которая достигла совершенства в этом.

"Можно посмотреть на правительство России. Они так врут, лучшее в этом, не с кем соревноваться. Они сбрасывают бомбу на Мариупольский роддом и рассказывают, что там база вымышленных ими же нацистов. Это такое лицемерие", – добавил он.

Напомним, ранее Борис Гребенщиков назвал нападение РФ на Украину имперскими замашками и действиями больного человека. "Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину. Весь мир молчит, стоит в сторонке и нервно курит. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а весь мир молчит", — говорит Гребенщиков.