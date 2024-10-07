Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Крутил шаурму, был официантом": звезда сериала "Батя" на 2+2 рассказал о смене профессии во время войны

Анна Подгорная
7 октября 2024, 13:37
58
Егор Козлов рассказал о сложных временах, которые заставили его шире смотреть на реальный мир.
Александр Мельник, Егор Козлов
Егор Козлов из сериала Батя рассказал о новых для себя профессиях / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

7 октября в 20:15 на телеканале 2+2 выйдет 16-серийный детектив "Батя", в котором Егор сыграл молодого, однако очень амбициозного следователя Юлиана Синицкого. Расследовать запутанное дело ему помогает заслуженный оперативник, подполковник, бывший разведчик с позывным Батя (Александр Мельник). Он даже не догадывался, что этот следователь является его зятем. После раскрытия правды конфликты между Юлианом и Батей только обостряются. Смогут ли они сдержать эмоции ради разоблачения преступников и спасения семьи?

Егор Козлов говорит, что с Александром Мельником они стали не просто партнерами на съемочной площадке, но и настоящими друзьями вне ее.

"На пробах с Мельником у нас возникла любовь с первого взгляда. Это действительно тот случай, когда вы становитесь близкими людьми в очень короткий срок. Мы до сих пор регулярно встречаемся на кофе, потому что живем за дом друг от друга. С ним всегда есть о чем поговорить, посмеяться, и "перетереть", - рассказал Егор Козлов в эксклюзивном интервью сайту ТСН.

видео дня
Александр Мельник, Егор Козлов
Александр Мельник и Егор Козлов на съемочной площадке сериала "Батя" / Пресс-служба

Актер говорит, что на самом деле очень похож на своего героя - так же любит контролировать процесс. Но Егор в повседневной жизни не такой щепетильный. Может выйти в магазин в растянутых спортивных штанах.

"Я могу достаточно стильно одеться, потому что жена, кроме того, что актриса, еще и стилист по специальности, и всячески способствует развитию моего стиля. Но также я могу надеть дырявые спортивки и пойти в них в магазин, где час назад меня видели в классических брюках и топсайдерах. Меня больше не волнуют такие вещи, и мне это нравится. По поводу же характера Юлиана, здесь довольно много взято из собственной жизни. Но многому мне еще надо у него поучиться - например решительности", - поделился Егор.

Он также раскрыл подробности личной жизни. 22 сентября актер отметил вторую годовщину брака с Юлией Буйновской, с которой познакомился на кастинге одного из проектов. По словам Егора, настоящей свадьбы у них так и не было.

"Мы лишь расписались в маленьком загсе на Подоле, где присутствовали самые близкие друзья и родственники. После этого съели тортик в кафе, где я тогда работал официантом. А настоящая свадьба ждет нас после победы. И мы очень ждем ее", - говорит актер.

Его молодая семья в условиях полномасштабного вторжения пережила немало испытаний. В первые месяцы войны им с Юлей пришлось разлучиться: когда российские войска подошли вплотную к Киеву, Козлов отправил жену за границу. Сам остался в Киеве, без работы. Ведь об актерстве тогда нечего было и говорить. По словам Егора, это были самые тяжелые времена для него.

Егор Козлов
Егор Козлов из сериала Батя рассказал о новых для себя профессиях / Пресс-служба

"Самым страшным было осознание, что в 26 лет я не умею ничего, кроме как быть актером. Поскольку наша профессия замерла на много месяцев, мне пришлось с нуля учиться зарабатывать деньги, работая на обычных работах и зарабатывая за месяц столько, сколько до этого я зарабатывал за день. Я успел и шаурму покрутить, и в магазине настольных игр поработать, и баристой, и официантом. Тем не менее этот путь очень сильно меня закалил и продолжает закалять. Я благодарен этой ситуации как минимум за то, что стал взрослее", - говорит Егор.

Напомним, "Батя" - это остросюжетный детектив о заслуженном оперативнике, подполковнике Степане Степановиче Безбатько. После выхода на пенсию он надеялся на спокойную жизнь, однако его планы кардинально изменило полномасштабное российское вторжение. После года на передовой и ранения, Батя возвращается домой. По просьбе дочери Лиды, которая работает судмедэкспертом, он соглашается помочь молодому следователю раскрыть запутанное дело об убийстве. Батя даже не догадывался, что этот следователь является его зятем. После раскрытия правды конфликты между молодым и амбициозным Юлианом Синицким и опытным оперативником только обостряются. Смогут ли они сдержать эмоции ради разоблачения преступников и спасения семьи?

Смотри увлекательный детектив "Батя" с 7 октября в 20:15 на телеканале 2+2.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ещё
Смерть Путина не закончит войну

Смерть Путина не закончит войну

14:47Мнения
В Украине обесточены 517 населенных пунктов: какая ситуация в энергосистеме

В Украине обесточены 517 населенных пунктов: какая ситуация в энергосистеме

14:33Украина
Зачистили позиции РФ и освободили пленных: ВСУ контратаковали на Харьковщине

Зачистили позиции РФ и освободили пленных: ВСУ контратаковали на Харьковщине

14:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Дата рождения указывает на магический дар каждого человека: как узнать свой

Дата рождения указывает на магический дар каждого человека: как узнать свой

Сильные ливни и грозы: многие области Украины будут "плавать" из-за непогоды

Сильные ливни и грозы: многие области Украины будут "плавать" из-за непогоды

"Такт - либо есть, либо его нет": сын Назария Яремчука отреагировал на поступок Софии Ротару

"Такт - либо есть, либо его нет": сын Назария Яремчука отреагировал на поступок Софии Ротару

Унитаз заблестит: способ удаления налета всего за 5 минут

Унитаз заблестит: способ удаления налета всего за 5 минут

Горят дома: россияне атаковали Украину Шахедами, есть первые "прилеты"

Горят дома: россияне атаковали Украину Шахедами, есть первые "прилеты"

Последние новости

15:43

В Киеве провокаторша радовалась обстрелу РФ и глумилась над людьми в укрытии

15:38

Лазерные указки для кошек: действительно ли они полезны - ответ ветеринара

15:37

Как правильно хранить шины: "золотые" правила, которые должны знать все автомобилистыВидео

15:32

Сигнал для Кремля: "друзья" России сделали громкое заявление в ООН и предупредили Путина

15:13

ВСУ могут попасть в ловушку, как в Угледаре: враг создает опасную ситуацию

Судьба войны будет решаться в 2025 году, Трамп способен преподнести сюрпризы – ЗолотаревСудьба войны будет решаться в 2025 году, Трамп способен преподнести сюрпризы – Золотарев
15:07

Странное поведение аистов в Украине: орнитолог объяснил, почему они сбиваются в стаи

15:04

Такого не было 54 года: в Киеве дождь побил рекорд

14:47

Смерть Путина не закончит войнумнение

14:33

В Украине обесточены 517 населенных пунктов: какая ситуация в энергосистеме

Реклама
14:32

Зачистили позиции РФ и освободили пленных: ВСУ контратаковали на Харьковщине

14:20

Польша и союзники спешно готовятся к возможному нападению России - The Times

14:17

Как вкусно приготовить сало: превзойдет даже буженинуВидео

14:14

Выпадет мокрый снег и ударят заморозки: стала известна дата сильного похолодания

13:57

В Украине "взлетели" цены на овощи и фрукты в начале октября: что подорожало

13:48

Шлейф аромата будет завораживать: эксперт объяснила, как сохранить запах духов

13:48

Летят Кинжалы и Shahed: почему РФ часто бьет по Староконстантинову – мнение

13:37

"Крутил шаурму, был официантом": звезда сериала "Батя" на 2+2 рассказал о смене профессии во время войны

13:31

В Украине ограничат использование Telegram: о чем идет речь

13:25

Война в Украине может закончиться через две недели: Борель издал заявление о помощи Запада

13:25

"Саммит замораживания войны": Золотарев объяснил, может ли мир пойти на такой шаг

Реклама
13:03

В семье Мадонны случилось горе: "Я рада, что он больше не страдает"

13:00

НАТО в обмен на территории: что навязывают Украине и чем опасен сценарий

12:56

В сентябре армия РФ понесла на фронте рекордные потери с начала вторжения

12:45

Украина массово сбивает дроны-разведчики РФ: в Times узнали, что придумали ВСУ

12:37

Орхидея воскреснет и забуяет цветом: садоводы озвучили рецепт лучшего удобрения

12:37

"Ядерные угрозы не блеф": эксперт назвал условия, при которых Путин нажмет на "красную кнопку"

12:28

"Пришлось многим пожертвовать": Кристина Орбакайте рассказала о сложной судьбе детей

12:22

РФ атаковала "Кинжалом" аэродром в Хмельницкой области: в ОВА раскрыли последствия

12:14

Украина сможет использовать немецкое оружие для ударов вглубь РФ: заявление МИД

11:55

Только чрезвычайно внимательный человек найдет 3 отличия: на загадку дается 16 секунд

11:54

Атака "Кинжалов" на Киев: силы ПВО сбили две ракеты и 32 ударных дрона

11:43

Хитрый ход от хищников: как и почему ящерицы сбрасывают свой хвост - ответ ученых

11:34

Будет жесткий ответ: политолог сказал, чем и куда ударят США, если РФ применит "ядерку"

11:34

РФ закупает компоненты для РЭБ из США и Европы: Ермак сделал громкое заявление

11:21

Стоимость выросла вдвое: в Украине взлетели цены на популярный овощ

11:21

Враг нацелился на важный город Донетчины: эксперт предупредил о плане оккупантов

10:53

Китайский гороскоп на завтра 8 октября: Лошадям - критика, Драконам - стресс

10:36

Никаких телефонов во время еды: ресторан Японии ввел интересный запрет - причина

10:36

У РФ гигантские потери бронетехники: на востоке ВСУ "перемололи" 5 дивизий – ISW

10:25

Где по этикету должна сидеть девушка в такси - сзади или рядом с водителемВидео

Реклама
10:19

"Шахеды" отвлекали внимание: детали утреннего удара "Кинжалами"

10:14

Гороскоп на завтра 8 октября: Близнецам - сумасшедший успех, Львам - важный звонок

10:10

Дочь путиниста Киркорова жестко высмеяла отца и опозорила на всю РФ

10:02

Одна из стран НАТО категорически высказалась против вступления Украины в Альянс

09:25

ВСУ поразили крупнейший нефтяной терминал в Феодосии: Генштаб раскрыл детали атаки

09:08

"Это делается элементарно": путинист Владимир Пресняков высказался о "разводе" сына Никиты

09:07

Как собака видит цвета: эксперты объяснили, почему для них мир не черно-белый

08:36

В Киеве прогремели взрывы: обломки ракеты упали в трех районах столицы

08:31

Россияне оккупировали Красногоровку: в DeepState рассказали, где продвинулся враг

07:44

"Такт - либо есть, либо его нет": сын Назария Яремчука отреагировал на поступок Софии Ротару

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять