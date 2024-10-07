"Крутил шаурму, был официантом": звезда сериала "Батя" на 2+2 рассказал о смене профессии во время войны

Егор Козлов рассказал о сложных временах, которые заставили его шире смотреть на реальный мир.

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Егор Козлов из сериала Батя рассказал о новых для себя профессиях / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

7 октября в 20:15 на телеканале 2+2 выйдет 16-серийный детектив "Батя", в котором Егор сыграл молодого, однако очень амбициозного следователя Юлиана Синицкого. Расследовать запутанное дело ему помогает заслуженный оперативник, подполковник, бывший разведчик с позывным Батя (Александр Мельник). Он даже не догадывался, что этот следователь является его зятем. После раскрытия правды конфликты между Юлианом и Батей только обостряются. Смогут ли они сдержать эмоции ради разоблачения преступников и спасения семьи?

Егор Козлов говорит, что с Александром Мельником они стали не просто партнерами на съемочной площадке, но и настоящими друзьями вне ее.

"На пробах с Мельником у нас возникла любовь с первого взгляда. Это действительно тот случай, когда вы становитесь близкими людьми в очень короткий срок. Мы до сих пор регулярно встречаемся на кофе, потому что живем за дом друг от друга. С ним всегда есть о чем поговорить, посмеяться, и "перетереть", - рассказал Егор Козлов в эксклюзивном интервью сайту ТСН.

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Александр Мельник и Егор Козлов на съемочной площадке сериала "Батя" / Пресс-служба

Актер говорит, что на самом деле очень похож на своего героя - так же любит контролировать процесс. Но Егор в повседневной жизни не такой щепетильный. Может выйти в магазин в растянутых спортивных штанах.

"Я могу достаточно стильно одеться, потому что жена, кроме того, что актриса, еще и стилист по специальности, и всячески способствует развитию моего стиля. Но также я могу надеть дырявые спортивки и пойти в них в магазин, где час назад меня видели в классических брюках и топсайдерах. Меня больше не волнуют такие вещи, и мне это нравится. По поводу же характера Юлиана, здесь довольно много взято из собственной жизни. Но многому мне еще надо у него поучиться - например решительности", - поделился Егор.

Он также раскрыл подробности личной жизни. 22 сентября актер отметил вторую годовщину брака с Юлией Буйновской, с которой познакомился на кастинге одного из проектов. По словам Егора, настоящей свадьбы у них так и не было.

"Мы лишь расписались в маленьком загсе на Подоле, где присутствовали самые близкие друзья и родственники. После этого съели тортик в кафе, где я тогда работал официантом. А настоящая свадьба ждет нас после победы. И мы очень ждем ее", - говорит актер.

Его молодая семья в условиях полномасштабного вторжения пережила немало испытаний. В первые месяцы войны им с Юлей пришлось разлучиться: когда российские войска подошли вплотную к Киеву, Козлов отправил жену за границу. Сам остался в Киеве, без работы. Ведь об актерстве тогда нечего было и говорить. По словам Егора, это были самые тяжелые времена для него.

Егор Козлов из сериала Батя рассказал о новых для себя профессиях / Пресс-служба

"Самым страшным было осознание, что в 26 лет я не умею ничего, кроме как быть актером. Поскольку наша профессия замерла на много месяцев, мне пришлось с нуля учиться зарабатывать деньги, работая на обычных работах и зарабатывая за месяц столько, сколько до этого я зарабатывал за день. Я успел и шаурму покрутить, и в магазине настольных игр поработать, и баристой, и официантом. Тем не менее этот путь очень сильно меня закалил и продолжает закалять. Я благодарен этой ситуации как минимум за то, что стал взрослее", - говорит Егор.

Напомним, "Батя" - это остросюжетный детектив о заслуженном оперативнике, подполковнике Степане Степановиче Безбатько. После выхода на пенсию он надеялся на спокойную жизнь, однако его планы кардинально изменило полномасштабное российское вторжение. После года на передовой и ранения, Батя возвращается домой. По просьбе дочери Лиды, которая работает судмедэкспертом, он соглашается помочь молодому следователю раскрыть запутанное дело об убийстве. Батя даже не догадывался, что этот следователь является его зятем. После раскрытия правды конфликты между молодым и амбициозным Юлианом Синицким и опытным оперативником только обостряются. Смогут ли они сдержать эмоции ради разоблачения преступников и спасения семьи?

Смотри увлекательный детектив "Батя" с 7 октября в 20:15 на телеканале 2+2.

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