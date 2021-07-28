Круиз по джунглям 2021 - рецензия и обзор нового шедевра со "Скалой"

Круиз по джунглям 2021 - рецензия и обзор / Disney via Getty Images

В Украине с 28 июля вышел фильм Круиз по джунглям 2021, снятый на основании известного одноименного аттракциона из Диснейленда. В парке "поездочка" сопровождается шутливым рассказом гида-человека, который отпускает шуточки-прибауточки, и не страшит а веселит народ.

Фильм Круиз по джунглям 2021 заключает в себе эти элементы, но существенно расширил их - сюжетом, героями и трудностями, которые и дают возрастное ограничение.

Фильм Круиз по джунглям планировался еще с 2006 года, но сначала долго разрабатывалась идея, а потом шел поиск и подбор команды, и наконец - актеров.

Команда подобралась разношерстая - от "зубров" киноискусства до начинающей молодежи. Много кто работал с Дуэйном Джонсоном ранее, так что его выбор на главную роль не был секретом.

Харизматический рестлер нынче открыл в себе актерские таланты, так что в течении фильма развлекает зрителей как "шутками за 300", так и тонким юмором про феминизм, гомосексуализм и другое.

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К слову, Макгрегор - брат главной героини - гей, и он не только делает каминг-аут в фильме, но и подливает жару, когда начинает пошлить и каламбурить. В истории кинофильмов Дисней он должен был быть вторым персонажем , который сделал каминг-аут.

Круиз по джунглям 2021 - сюжет

"Садитесь в мою лодку, и пока мы плывем по Амазонке, я расскажу вам историю о том, как феминистка, гей и неудачник спасли мир....", - где-то так можно начать историю. Следую духу аттракциона, события фильма разворачиваются в 1916 году - в разгар Первой мировой. Так что, неудивительно, что один из главных антагонистов - немецкий принц, решивший захватить мир новым способом - завладев секретом вечной жизни.

Между тем, Дисней отлично передал дух Англии первой четверти 20 века - в то время, когда были события фильма Чудо-Женщина DC. Талантливая женщина-доктор Лили Хоутон просто не воспринимается всерьез напыщенными уважаемыми и великовозрастными профессорами из научного общества в Лондоне. Тем не менее, девушка, следуя пути феминизма, не отказывает себе в праве быть собой, и шаг за шагом идет к своей цели - найти лунное дерево и лепестки жизни, чтобы вылечить все болезни. Ее поддерживает брат-гей, который предан ей, потому что она единственная его поняла и не отвернулась в патриархальном обществе.

Круиз по джунглям 2021 - сюжет / Disney via Getty Images

На пути они встречают авантюриста Френка - он водит экскурсии по Амазонке, смешит и страшит своих пассажиров в стиле Диснейленда. Препятствия им будут создавать безумный немецкий принц и не менее безумный испанский конкистадор, слишком похож на пирата из "Пираты карибского моря: мертвецы не рассказывают сказок". Однако, результат оказался весьма неожиданный, и довольно приятный, если посмотреть с одной стороны.

Круиз по джунглям 2021 - спецэффекты и игра

Авторы "Круиза" использовали много идей из уже известных фильмов - бессмертных пиратов-монстров(Пираты Карибского моря), проклятие, племя людоедов, которое встречает путников (Апокалипсис сегодня), опасные джунгли и подземные чудеса (Путешествие к центру Земли и Джуманджи). К тому же персонаж Дуэйна Джонсона больше всего походит на его альтер-его из Джуманджи. Спецэффекты остаются на высочайшем уровне - не будь Дисней Диснеем. И бурные воды, и драматические моменты под Metallica, и нарисованные ягуары и гепарды - выглядит великолепно. Для прорисовки пиратов-зомби использовался тот же прием, что и в Пиратах Карибского моря, к тому же их жгли, взрывали, замораживали, давили и топили - для этого дизайнеры и художники очень постарались.

Круиз по джунглям 2021 - актеры и роли / Disney via Getty Images

Тем не менее, самое слабое место фильма - все же просто сюжет. Общий смысл фильма, который должен ответить на вопрос - "в чем суть?" хромает на обе ноги и ходит с костылями и подставочкой. На идею найти чудодейственные листья нанизано очень много второстепенных сюжетных линий, раскрыты персонажи и тд, Но сама основная идея пострадала больше всего. Другими словами, если бы не Дуэйн Джонсон и Эмили Блант - смотреть было бы особо не на что.

Круиз по джунглям 2021 - актеры и роли

Дуэйн Джонсон - Фрэнк (капитан речного судна)

Эмили Блант - учёная Лили Хоутон (ищущая магическое лекарство)

Джек Уайтхолл - Макгрегор Хоутон (младший брат Лили)

Эдгар Рамирес - Аггире

Джесси Племонс – принц Иоахим

Пол Джаматти - Нило

Энди Найман - сэр Джеймс Хоббс-Каннингем

Ким Гутьеррес злодей

Вероника Фалькон

Дани Ровира

Симон Локхарт - Анна

Круиз по джунглям 2021 - промо:

Напомним, фильм Круиз по джунглям доступен во всех кинотеатрах Украины с 28 июля 2021.

Галаджий Александр для Главред