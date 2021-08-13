Кроваво убитая участница Панянки-селянки перед смертью заявляла на мужа в полицию

Татьяна Осадчая / ТЕТ

Татьяна Осадчая заявила в полицию, что на нее напал любимый человек, за которого она лишь недавно вышла замуж.

Семейная жизнь с мужчиной, у которого за спиной криминальное будущее оказалась не такой простой. Как сообщает Обозреватель со ссылкой на источник, женщина пыталась порвать с мужчиной и "посадить" его.

8 июня 34-летняя Татьяна обращалась с жалобой на домашнее насилие, и к ним домой приезжала полиция. Полицейские развели супругов в разные концы квартиры.

"Для разрешения конфликтной ситуации привлекли сотрудников подразделения "Полина" – это такие мобильные группы по противодействию домашнему насилию. На супруга Татьяны – Николая Балашова – составили протокол, но в итоге дело "умерло": материалы были списаны", - говорится в сообщении.

Однако, Татьяна не сдала давать ход делу, и они продолжили отношения. Источник журналистов сообщил, что у них постоянно были скандалы, хоть они начали жить вместе только с весны 2021.

"В лихих 90-х он отсидел большой срок за вымогательство. Его судили по ч.3 ст. 144 старого УК, санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Но, как видим, Николай также неоднократно поднимал руку на любимую женщину", – добавил источник.

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