Кроваво убитая участница Панянки-селянки перед смертью заявляла на мужа в полицию

Участница популярного шоу Панянка-Селянка Татьяна Осадчая за месяц до смерти чуть не "посадила" мужа.
Татьяна Осадчая заявила в полицию, что на нее напал любимый человек, за которого она лишь недавно вышла замуж.
Семейная жизнь с мужчиной, у которого за спиной криминальное будущее оказалась не такой простой. Как сообщает Обозреватель со ссылкой на источник, женщина пыталась порвать с мужчиной и "посадить" его.
8 июня 34-летняя Татьяна обращалась с жалобой на домашнее насилие, и к ним домой приезжала полиция. Полицейские развели супругов в разные концы квартиры.
"Для разрешения конфликтной ситуации привлекли сотрудников подразделения "Полина" – это такие мобильные группы по противодействию домашнему насилию. На супруга Татьяны – Николая Балашова – составили протокол, но в итоге дело "умерло": материалы были списаны", - говорится в сообщении.
Однако, Татьяна не сдала давать ход делу, и они продолжили отношения. Источник журналистов сообщил, что у них постоянно были скандалы, хоть они начали жить вместе только с весны 2021.
"В лихих 90-х он отсидел большой срок за вымогательство. Его судили по ч.3 ст. 144 старого УК, санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Но, как видим, Николай также неоднократно поднимал руку на любимую женщину", – добавил источник.
Убийство Татьяны Осадчей - все подробности
- Звезда Панянки-селянки и Николай Балашрв познакомились пару лет назад. Разница в 16 лет не смутила их, и у них завязались отношения.
- Весной 2021 они поженились, но совместная жизнь была тяжелой - Николай боги ударить Татьяну, они постоянно скандалили.
- Соседи заявили, что Николай был агрессором, а во время задержания стало известно, что он решил ударить жену ножом, потому что она замахнулась на него шваброй.
- Убийство произошло 6 августа, когда Николай в ярости нанес пару ударов ножом возлюбленной. После этого он ушел на улицу, где его увидели и вызвали полицию.
- Изначально версия событий была другой - Николай говорил, что думал, что делать, и потом пошел сам сдаваться полиции.
- Когда полицейские поднялись в квартиру, Татьяна была уже мертва, а нож лежал рядом. На Балашова надели наручники и забрали в Оболонское райуправление полиции. Там он еще раз во всем признался.