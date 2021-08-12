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Участницу шоу Панянка-селянка на ТЕТ жестоко зарезали в собственном доме

12 августа 2021, 15:33

Звезда реалити шоу погибла от рук мужчины, с которым познакомилась через интернет.

убийство
убийство участницы шоу Селянка-панянка / Фото pixabay.com

Участницу проекта Панянка-Селянка, который показывал канал ТЕТ обнаружили мертвой в собственной квартире. На теле женщины было множество ножевых ран.

Как сообщает ICTV со ссылкой на полицию Киева, по предварительной информации, убийство женщины совершил ее муж.

Свидетель, который видел тело женщины сообщил, что она была убита очень жестоко - множество колотых ран и перерезанное горло.

При этом, по словам мужчины, она была "плотной женщиной", так что все это было сделать не просто.

Полиция сообщила, что тело было "синим" от ударов, а глубокие порезы были также на конечностях женщины.

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После шоу Татьяна - так звали погибшую - была местной знаменитостью - у нее был маникюрный кабинет и уважение всех окружающих.

Татьяна была отзывчивым человеком, давала женщинам советы о взаимоотношениях. А вот с мужем у нее были сложные отношения, хотя пара совсем недавно вступила в брак. Молодожены часто скандалили, а накануне трагедии Татьяна полуголая пряталась от мужа-тирана у соседей.

Как выяснили в полиции, перед убийством между мужем и женой произошел конфликт и драка, в ходе которой мужчина несколько раз ударил Татьяну ножом. От полученных ран женщина скончалась. А 51-летнего мужчину задержали на месте преступления.

Он два дня после убийства думал - бежать, или сдаться, а потом просто вышел на улицу, и попросил первого встречного позвонить в полицию.

Открыто криминальное производство по факту убийства. Суд выбрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Идет следствие и мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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