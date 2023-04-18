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"Кроликов" затравили: комик-дуэту отменили тур по США из-за поддержки РФ

Анна Подгорная
18 апреля 2023, 14:07 обновлено 18 апреля, 14:07
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Украинская диаспора бойкотировала выступления Данильца и Моисеенко из-за их лояльности к стране-оккупанту.
Владимир Данилец и Владимир Моисеенко
Тур комик-дуэта "Кролики" по США бойкотировали / instagram.com/vdanmos

Украинский комик-дуэт "Кролики", который состоит из актеров Владимира Данильца и Владимира Моисеенко, в последнее время снискал дурную славу - они давали концерты в стране-оккупанте и посещали оккупированный Крым после 2014 года, в 2015 году были внесены в базу "Миротворец" за поддержку российской пропаганды, в интервью и на украинском, и на российском телевидении открыто поддерживали опасные нарративы про "дружеские народы", осуждали украинизацию.

За несколько недель до начала полномасштабной войны в Украине артисты стали жаловаться на травлю в Украине, а после 24 февраля исчезли из информационного пространства. В декабре 2022 года стало известно, что "Кролики" все еще в Украине и якобы даже занимаются благотворительностью на пользу нашей страны.

Однако уже в апреле 2023 года они вознамерились выехать в США в надежде подзаработать. Там-то они и столкнулись с культурой отмены - украинский зритель даже за границей не может простить комикам их заигрывания со страной-агрессором.

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Инициативная группа приняла ряд мер, в следствие которых 8 из 9 запланированных концертов "Кроликов" уже отменены. Об этом сообщил один из организаторов бойкота на своей странице в Facebook. "Два комика из Украины под названием "Дуэт "Кролики" запланировали в апреле ряд концертов в США и Канаде: Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго, Майами, Денвер, Сиэтл, Сан Диего, Лос Анжелес, Ванкувер... Юмор у этих 60-летних комиков примитивный: "Кролики, это не только ценный мех". Но кто мы такие, чтобы оценивать юмор? Но дело в другом. Выяснилось, что Кролики поддерживают русских. ... Понятно, что мех у кроликов на 100% из ваты. А мы прекрасно знаем, что надо делать с такими артистами. Отменять.

Что мы сделали: Связались с концертными площадками. Связались с промоутерами, с организаторами тура. Подготовили письма в мэрии. Подготовили все инструменты отмены. В итоге, отменили 8 из 9 концертов. Пока на сайте организатора остался только концерт в Нью-Йорке. Над Нью-Йорком тоже работаем, и уверен, что тоже отменим. Если нет, то будем организовывать протесты и подключать другие каналы. Украинская поддержка в Нью-Йорке мощная, там много наших, так что кроликам будет не до смеха. Вот так работает культура отмены".

Ранее российский пропагандист украинского происхождения Никита Джигурда рассказал, что планировал стать президентом Украины при поддержке Виктора Медведчука в 2013 году.

Также российская актриса и ярая поклонница путинского строя Яна Поплавская, известная по роли Красной шапочки в детском фильме времен СССР, высказалась об Алле Пугачевой, посоветовав ей отдыхать и не содержать всех многочисленных родственников. Она заявила, якобы Пугачева будет петь "в доме престарелых".

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