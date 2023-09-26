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Кривая грудь, уставшее лицо: российская супермодель показалась без макияжа и фильтров

Алена Кюпели
26 сентября 2023, 13:04 обновлено 26 сентября, 13:07
Наталья Водянова появилась на показе известного бренда.
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Наталья Водянова удивила внешним видом. Коллаж Главред, фото Instagram/natasupernova

Российская супермодель Наталья Водянова, которая славится своим молодым внешним видом, несмотря на то, что является матерью пятерых детей, показала себя "во всей красе".

Водянова вышла на подиум для показа новой коллекции Ralph Lauren. Российская 41-летняя модель представила один из самых ярких образов — сияющее платье с бахромой, вышивками в этническом стиле и бусами.

Между тем, сама модель выглядела плохо. В İnstagram случайно попал снимок, где модель позирует в открытом платье, из которого выглядывает странная грудь. Кроме того, в сети стали критиковать уставшую кожу модели и жуткие мешки под глазами.

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Наталья Водянова без фильтров
Наталья Водянова без фильтров / Скриншот Instagram/danielakamiliotis

Напомним, ранее Наталья Водянова вызвала жаркие споры фанатов под своим фото в достаточно откровенной позе. Провокационное фото она опубликовала на своей странице в Instagram. на снимке Водянова позирует на диване в легком мини-платье с широко раздвинутыми ногами, на которых высокие сапоги Christian Louboutin.

Ранее также в соцсетях появилась информация, что Венсана Касселя заметили на вечеринке с 28-летней моделью Маликой Лубек, которая очень похожа на бывшую жену актера.

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Наталья Водянова новости шоу бизнеса
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