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Критик Соседов назвал Светлану Лободу "третьесортной штучкой-дрючкой": "Певица курам на смех!"

18 сентября 2022, 15:33

Сергей Соседов обиделся, что российские "пустышки" оказались не так популярны, как украинская звезда.

Светлана Лобода
Сергей Соседов назвал Светлану Лободу третьесортной певичкой / instagram.com/lobodaofficial

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, который долгое время строил карьеру в Украине, теперь пресмыкается перед правительством РФ, благолепно поддакивая рашистской пропаганде.

Недавно, ему "на зубы" попалась украинская певица Светлана Лобода. Артистке так и не могут простить, что долгое время она своими талантом и красотой вытряхивала деньги из россиян.

Раньше она была топовой певицей на российской сцене, куда перебралась, заслужив любовь и популярность в Украине. В начале полномасштабной войны она открестилась от страны-агрессора, чем, похоже, сильно обидела лично Соседова.

Критик не нашел ничего умнее, чем опуститься до банальных оскорблений. Карьеру Лободы он прокомментировал в одном из росСМИ. "Господи, нашли певицу, курам на смех! Это продукт шоу-бизнеса, этакая штучка-дрючка. Эта Лобода (так и просится сказать Лабуда), видать, забыла, что была третьесортной певичкой на Украине и получила успех только здесь, в России", - причитает он.

Однако, в попытках побольнее оскорбить Лободу и украинских исполнителей в ее лице, недалекий Соседов одним махом унизил и российских артистов, заявив, что их сцена не нуждается в "украинских пустышках", так как и своих полно.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что Народных артистов Украины будут лишать званий за поддержку войны против Украины - в числе главных кандидатов Таисия Повалий и Ани Лорак.

Также недавно Светлана Лобода дала большое интервью российской журналистке Гордеевой, где откровенно рассказала о своей жизни в России, и о том, почему с 2014-го года она не обращала внимания на войну, которую развязала Россия.

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