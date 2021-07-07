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Кристина Асмус призналась о полученной травме на ноге

7 июля 2021, 12:50

Недавно актриса озадачила поклонников неоднозначным фото из больницы.

Кристина Асмус
Кристина Асмус / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус порвала связки на левой ноге. Артистка уже не один раз разыгрывала поклонников, поэтому не все ей поверли, когда Асмус в первый раз показала перебинтованную ногу.

Как сообщает Кристина Асмус в Instagram, она уже рвала связки и травмировала правое колено, и считает, что этот раз - это шанс "остановиться" и подумать.

"Есть у меня особенность - раз в несколько лет рвать себе связки на ногах. В 2015 году мне буквально собирали заново правое колено… Как-нибудь расскажу об этом ******, который произошёл на съёмках шоу. Тогда я выпала из ритма на 7 месяцев.. Для сравнения в беременность я выпала из ритма максимум недели на 3. И вообще это был один из самых болезненных и сложных периодов в жизни…", - рассказала Асмус

Актриса потеряла несколько больших проектов, которые потом "громко выстелили" из-за травмы своего колена.

"Но! Тогда я очень чётко ощутила необходимость этой паузы. Как многое встало на свои места. Мне прям надо было остановиться и подумать. Сейчас я ощущаю тоже самое. Как будто мне сказали: "Кристина, не суетись…" Окай, не буду. У меня сейчас по-другому и не получится", - призналась она.

Кристина Асмус
Кристина Асмус / Instagram

Ранее Кристина Асмус опубликовала фото из палаты, где она сидела на койке - нога у нее была в фиксирующей повязке.

Тогда Кристина Асмус не объяснила, что с ней случилось.

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