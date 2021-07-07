Кристина Асмус призналась о полученной травме на ноге

Недавно актриса озадачила поклонников неоднозначным фото из больницы.
Российская актриса Кристина Асмус порвала связки на левой ноге. Артистка уже не один раз разыгрывала поклонников, поэтому не все ей поверли, когда Асмус в первый раз показала перебинтованную ногу.
Как сообщает Кристина Асмус в Instagram, она уже рвала связки и травмировала правое колено, и считает, что этот раз - это шанс "остановиться" и подумать.
"Есть у меня особенность - раз в несколько лет рвать себе связки на ногах. В 2015 году мне буквально собирали заново правое колено… Как-нибудь расскажу об этом ******, который произошёл на съёмках шоу. Тогда я выпала из ритма на 7 месяцев.. Для сравнения в беременность я выпала из ритма максимум недели на 3. И вообще это был один из самых болезненных и сложных периодов в жизни…", - рассказала Асмус
Актриса потеряла несколько больших проектов, которые потом "громко выстелили" из-за травмы своего колена.
"Но! Тогда я очень чётко ощутила необходимость этой паузы. Как многое встало на свои места. Мне прям надо было остановиться и подумать. Сейчас я ощущаю тоже самое. Как будто мне сказали: "Кристина, не суетись…" Окай, не буду. У меня сейчас по-другому и не получится", - призналась она.
Ранее Кристина Асмус опубликовала фото из палаты, где она сидела на койке - нога у нее была в фиксирующей повязке.
Тогда Кристина Асмус не объяснила, что с ней случилось.