"Это съемки?": Кристна Асмус в гипсе показала фото из больницы и заинтриговала Сеть

Кристина Асмус / instagram.com/asmuskristina/

Актриса Кристина Асмус в конце рабочей недели решила привлечь внимание поклонников, и неожиданно опубликовала неоднозначное фото, которое многих напугало.

Асмус запечатлелась с костылем в больничной палате, и левая нога у нее была в фиксирующей повязке до колена. Многие подумали, что это перелом, и заботливо начали спрашивать, что произошло и желать здоровья.

Другая чсть поклонников, помня, что Кристина - актриса, начали выражать сомнение, что это реальность, а не очередной фильм или сериал с ней.

"Пятница", - подписала она фото, опубликованное в Instagram.

Кристина Асмус / instagram.com/asmuskristina/

"Так, тормозила ногой?", - спросил у нее Максим Виторган и получил ответ: "Именно".

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На остальные вопросы Асмус не отвечает.

"Здоровья!", "Съемки?", "Неожидання пятница", "Кристина, очень сочувствую Вам, понимаю, насколько это серьезно. Я желаю лишь скорейшего выздоровления и побыстрее выйти на сцену. Обнимаю", "Каждую пятницу я иду ставить гипс", "Это же съёмка??? Не по-настоящему?", "Хотелось бы так", - пишут в комментариях.

Кристина Асмус больше никаких пояснений не давала - ни в сториз, ни в аккаунте.

Напомним, что на днях телеведущая 1+1 Елена Кравец сломала ногу прямо перед эфиром, и провела его из дома в гипсе.