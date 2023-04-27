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Криштиану Роналду бесит Джорджина Родригес: чем недоволен футболист

Анна Подгорная
27 апреля 2023, 20:14 обновлено 27 апреля, 20:15
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В СМИ просочилась информация о том, что Роналду и Родригес на грани разрыва из-за одной привычки модели.
Криштиану Роалду, Джорджина Родригес
Что бесит Криштиану Роналду в Джорджине Родригес / instagram.com/cristiano, instagram.com/georginagio

Португальский футболист Криштиану Роналду является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes, а также первым в истории футболистом - долларовым миллиардером.

Не удивительно, что кроме его блистательной спортивной карьеры, Роналду привлекает внимание и охотниц за золотом. Однако сердце спортсмена с 2017 года занято испанской моделью Джорджиной Родригес. Вместе они воспитывают троих детей Криштиану от неназванных матерей, и двоих общих.

В социальных сетях и на публике футболист и модель - идеальная семья, которая живет жизнью класса люкс. Реальность оказалась куда прозаичней. По крайней мере, так утверждают инсайдеры в интервью для португальского канала CMTV, цитаты которого тут же разобрали СМИ.

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Так источники утверждают, что Роналду сыт свой возлюбленной по горло - ему не нравится, что она транжирит его деньги, из-за этого пара якобы находится на грани разрыва.

"Джорджина всегда проводит свой день в торговых центрах. Вот почему она раздражает. Она тратит, тратит и тратит, больше ничего не делая", - сообщает инсайдер.

Примечательно, что Родригес за 6 лет отношений с футболистом так и не стала его законной супругой. Хотя Роналду утверждает, что уже включил ее в свое завещание даже вопреки этому факту.

Ранее американская актриса и певица Элисон Портер, которая стала известной благодаря главной роли в фильме "Кудряшка Сью" (1991), вышла замуж за друга детства, свадьбу с которым считает своей судьбой.

Также стал известен вероятный пол второго ребенка певицы Рианны, которая огорошила фанатов новостью про беременность - папарацци поймали артистку за покупками для будущего малыша.

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