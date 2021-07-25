Кричал и бросался на людей: в Киеве известный украинский актер устроил драку посреди ночи

Андрей Фединчик и Наталья Денисенко / скриншот

Актер Андрей Фединчик попал в скандал в Киеве после того, как ночью устроил драку.

Фединчик известный украинский актер, и является мужем звезды сериала Крепостная Наталки Денисенко, ехал на электросамокате зигзагами. Это не понравилось водителям, и они начали ему сигналить. Это разозлило украинского актера. Об этом инциденте сообщает Киев Оперативный.

Фединчик подбежал к одной машине и начал вытаскивать водителя через окно. Водитель же брызнул ему в лицо газовым баллончиком.

Актер снял футболку, начал кричать и провоцировать драку. Актер ударил мужчину, но его быстро успокоили.

"Человек был неадекватен, очень возмущался как ему посмели посигналить. Его прижали к асфальту, очень аккуратно, чтобы успокоить, тот вырвался и бился головой", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что супруга актера объяснила его агрессивное поведение. По словам женщины, у мужа сейчас сложный период в жизни. Она также извинилась за его поведение.

У себя в Instagram-stories она отметила, что никогда не думала, что такое будет происходить в ее жизни.

Пользователи сети возмущены поведением актера и подозревают, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Актеры, которых мы заслужили", "Позор! Смотреть с его участием фильмы не буду, противен, то ли пьян или наркотики!", "И это заслуженный артист Украины! Позорище", "Актер похоже под амфетамином", - пишут пользователи Сети.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как ранее сообщали, американский актер Томми Дорфман признался, что целый год скрывал о том, что стал трансгендерной женщиной. Он попросил теперь обращаться к нему не "он", а "она" во время своего каминг-аута.