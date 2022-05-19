УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Кремлевский "фюрер" расстроил свою "Еву Браун": отношения Кабаевой и Путина дали трещину

19 мая 2022, 13:13

Стало известно, как Владимир Путин отреагировал на санкции Запада против его бывшей жены Людмилы Очеретной и нынешней любовницы Алины Кабаевой.

Путин, Кабаева
Кабаева обиделась на Путина, пишут СМИ / Коллаж Reuters, kabaeva-alina.ru

Российский диктатор Владимир Путин достаточно спокойно отреагировал на персональные санкции, которые Великобритания ввела против его бывшей жены Людмилы Очеретной и нынешней любовницы или возможной супруги Алины Кабаевой.

"Санкции, которые ввела Великобритания против сожительницы президента России Владимира Путина и матери его детей Алины Кабаевой и бывшей жены Путина Людмилы Очеретной, вопреки ожиданиям, мало на что повлияли. Путин воспринял новость о санкциях довольно спокойно, морально он уже был готов к этому. На бывшую жену ему плевать, он к ней давно равнодушен, а отношения президента с Алиной Кабаевой в последнее время трудно назвать идеальными", - пишет Telegram-канал Generall SVR.

Отмечается, что недавняя новость об очередной беременности Кабаевой больше озадачила Путина, чем обрадовала. Он явно не готовился снова стать отцом. После того как Путин узнал, что у него будет еще один ребенок, он практически не общался с Кабаевой, избегая встреч и совместного времяпровождения, обосновывая утрату интереса государственными делами.

На канале напомнили, что 12 мая Кабаева отпраздновала 39-й день рождения. По данным СМИ, Путин приехал в Сочи, где сейчас живет его любовница.

"Кабаева получила от Путина формальные поздравления и подарок лишь во второй половине дня, и это ее очень расстроило, несмотря на то, что президенту следующей ночью была проведена хирургическая процедура и ему было не до празднования. На этом фоне санкции Великобритании к Кабаевой и её бабушке он воспринял, по словам очевидцев, философски и практически не высказывался по этому поводу", - говорится в сообщении.

В целом, с момента начала войны в Украине Путина якобы обременяют родственники и доставляют ему лишние хлопоты и неудобства.

Читайте такжеБритания ударила санкциями по Кабаевой и по бывшей жене Путина: кто еще в спискеКак сообщал Главред, российский политолог Валерий Соловей заявил, что в скором времени Путина ждет оперативное хирургическое вмешательство. По его словам, подготовлены свежие "консервы" с короткими выступлениями президента, видео участия Путина в совещаниях и т.д. Заготовок должно хватить минимум на десять дней. Кроме того, при необходимости передвижения Путина будет имитировать один из двух дублеров.

Другие новости:

новости России санкции Владимир Путин Алина Кабаева
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:31

Суррогаты статуса кандидата в ЕС нам не нужны – это уже привело к удару Путина по Украине – Кулеба

13:13

Кремлевский "фюрер" расстроил свою "Еву Браун": отношения Кабаевой и Путина дали трещину

13:00

Гороскоп на завтра 20 мая 2022: Львам – семейные проблемы, Стрельцам – осуществление желаний, Рыбам – враги

12:58

В Черкассах сделали боевую вышиванку для украинской армии: красочные фото

12:55

ВСУ сбили атаку войск РФ под Изюмом: враг не может окружить Донбасс и переходит в оборону – ЖдановВидео

Реклама
12:29

Из Беларуси домой вернули 14-летнего подростка, похищенного оккупантами из ЧерниговщиныФото

12:20

"Воительница" из Норвегии: экс-депутат парламента приехала сражаться за Украину

12:12

Немногие выжившие убегали: журналист рассказал об успешной контратаке ВСУ на Харьковщине

12:03

Планы России провалились: Украина может отвоевать и Крым, и Донбасс – НАТОВидео

11:35

Польша передаст Украине 250 тысяч тонн бензина: когда начнутся поставкиВидео

11:29

Распад России: когда и какие территории могут "уплыть" от РФмнение

11:26

Оккупанты разрушили более 4 тысяч жилых домов в Киевской области – Тимошенко

11:20

Капитуляция Москвы и вывод войск: Арестович назвал условия для примирения Украины и России

11:14

Если Украина будет в НАТО, Путин не рискнет нанести по ней ядерный удар – посол в ФРГВидео

10:52

Уступок Путину не будет: Подоляк потребовал вывода войск РФ из Украины

10:13

Тяжелое оружие Запада для ударов по армии России: танки из Польши уже у ВСУ в Харьковской областиВидео

09:48

"Национал-предательница": младшая дочь Путина встречается с Зеленским

09:48

"Нервничать не надо – деньги искать не нужно": эксперт объяснил, что на практике означает ленд-лизВидео

09:45

Путин убрал ряд генералов за провалы в войне, судьба Герасимова под вопросом - британская разведкаВидео

09:35

Брежневу засняли, когда она грузила гуманитарку в фуры

Реклама
09:25

Были на вооружении только у США и Израиля: ВСУ "обкатали" американские пулеметы М240Видео

09:17

Путин надеется на усталость Запада: почему война в Украине может закончиться к осенимнение

09:10

ВСУ уничтожили вражескую станцию радиопомех Р-330Ж ЖительВидео

08:52

Не мог смотреть, как бомбят Харьков: 63-летний бывший десантник устроил оккупантам подпольную войнуВидео

08:31

День вышиванки 2022: дата, история праздника, поздравления и картинки

08:19

Теперь будет бить по россиянам: ВСУ затрофеили вражескую САУ 2С3 Акация-МВидео

08:02

"Дочка еще дышала": полицейский из Бородянки нашел мёртвыми всю семью после обстрела оккупантов

07:51

Ситуация на Юге: ВСУ отправили на концерт Кобзона 20 оккупантов и уничтожили военную технику РФВидео

07:16

"Грохнули двух высокопоставленных военных": Арестович рассказал об удачной охоте партизанов на Юге

06:42

"Нужно продержаться до конца мая: Арестович объяснил, когда оккупанты уже не смогут наступать

06:29

Последние потуги Кремля, или Как российская экономика уносится в пропастьмнение

05:20

Доллар резко рванул вверх: что происходит на "черном рынке"Видео

04:51

"Родина - это не зад президента!": лидер ДДТ Юрий Шевчук обратился со смелой речью к россиянамВидео

04:21

Вакансии будущего: какие профессии будут популярны в 2030 году

04:10

Невероятная замена хлебу: готовим самый вкусный тонкий лаваш из 3 ингредиентовВидео

03:40

Жары не будет: синоптики рассказали, какой ждать погоды до конца маяВидео

03:07

"У Украины будет 2-3 часа, чтобы занять Крым": Умеров назвал условие возвращения полуостроваВидео

02:43

Мокрая Ким Кардашьян в показала свои прелести в "голом" бикини

02:34

Какие овощи можно замораживать на зиму: 3 весенние рецепты

02:04

Когда войска оккупантов в Украине выдохнутся: прогноз военного эксперта

Реклама
01:34

Война в Украине: Вятрович объяснил историческую роль Владимира ЗеленскогоВидео

01:11

Ангел Victoria's Secret Адриана Лима показала полное обнажение для обложки глянца

00:51

Приметы на 19 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:39

"Экономят ракеты": в России признались, что используют лазерное оружие

00:33

Врежет адское пекло: украинцев предупредили о аномалии и назвали даты

00:26

Дмтрий Гордон разгромил рашистку Долину за слова о нелюдях и фашизме в Украине

00:00

Кулеба резко упрекнул Европу из-за вступления Украины в ЕС

18 мая, среда
23:33

Дочь Путина защищает папашу и "топит" за "русский мир": опубликована перепискаФотоВидео

23:33

Когда закончится война в Украине: Арестович удивил новым заявлениемВидео

23:33

Роднянский собирается снять аналог "Карточного домика", но уже про Путина

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять