Кремлевский "фюрер" расстроил свою "Еву Браун": отношения Кабаевой и Путина дали трещину

Кабаева обиделась на Путина, пишут СМИ / Коллаж Reuters, kabaeva-alina.ru

Российский диктатор Владимир Путин достаточно спокойно отреагировал на персональные санкции, которые Великобритания ввела против его бывшей жены Людмилы Очеретной и нынешней любовницы или возможной супруги Алины Кабаевой.

"Санкции, которые ввела Великобритания против сожительницы президента России Владимира Путина и матери его детей Алины Кабаевой и бывшей жены Путина Людмилы Очеретной, вопреки ожиданиям, мало на что повлияли. Путин воспринял новость о санкциях довольно спокойно, морально он уже был готов к этому. На бывшую жену ему плевать, он к ней давно равнодушен, а отношения президента с Алиной Кабаевой в последнее время трудно назвать идеальными", - пишет Telegram-канал Generall SVR.

Отмечается, что недавняя новость об очередной беременности Кабаевой больше озадачила Путина, чем обрадовала. Он явно не готовился снова стать отцом. После того как Путин узнал, что у него будет еще один ребенок, он практически не общался с Кабаевой, избегая встреч и совместного времяпровождения, обосновывая утрату интереса государственными делами.

На канале напомнили, что 12 мая Кабаева отпраздновала 39-й день рождения. По данным СМИ, Путин приехал в Сочи, где сейчас живет его любовница.

"Кабаева получила от Путина формальные поздравления и подарок лишь во второй половине дня, и это ее очень расстроило, несмотря на то, что президенту следующей ночью была проведена хирургическая процедура и ему было не до празднования. На этом фоне санкции Великобритании к Кабаевой и её бабушке он воспринял, по словам очевидцев, философски и практически не высказывался по этому поводу", - говорится в сообщении.

В целом, с момента начала войны в Украине Путина якобы обременяют родственники и доставляют ему лишние хлопоты и неудобства.

Читайте такжеБритания ударила санкциями по Кабаевой и по бывшей жене Путина: кто еще в спискеКак сообщал Главред, российский политолог Валерий Соловей заявил, что в скором времени Путина ждет оперативное хирургическое вмешательство. По его словам, подготовлены свежие "консервы" с короткими выступлениями президента, видео участия Путина в совещаниях и т.д. Заготовок должно хватить минимум на десять дней. Кроме того, при необходимости передвижения Путина будет имитировать один из двух дублеров.

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