Красиво жить не запретишь: раскрыта личность мужа Анны Заворотнюк

В 2022 году блогерша и старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк вышла замуж за свою студенческую любовь. Пара познакомилась на первом курсе Университа Пейс в Нью-Йорке, США, и с тех пор неразлучна.
Примечательно, что Заворотнюк-младшая успешно скрывала своего возлюбленного целых восемь лет - никто не знал его имени и как он выглядит. Секрет был раскрыт во время церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк - на похорон мамы Анна приехала с мужем.
Молодой человек попал на немногочисленные фото со скорбного мероприятия, и был опознан росСМИ, как Тимур Исмаилов - наследник богатой семьи предпринимателей в сфере общественного питания и торговли. Ему 30 лет, и он уже построил успешную карьеру в ОАЭ.
Тимур Исмаилов обеспечивает свою привыкшую к роскошной жизни в Дубае и в столице страны-оккупанта жену сразу на двух работах: в фирме Brick Technology он занимает должность управляющего партнера, в международной торговой корпорации Pamo Global - генерального директора.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
Последние звездные новости:
Ранее в западных СМИ появилась новость о том, что американская певица Леди Гага беременна первенцем. Артистка появилась на публике с крупным животом характерной формы.
Также путинистка Валерия высказалась о разводе со своим музыкальным продюсером и мужем Иосифом Пригожиным, и подчеркнула, какую роль в этом могли сыграть их знаки зодиака.
Читайте также:
- Пьяный россиянин устроил дебош на концерте Ирины Федишин - что произошло
- НЕпрекрасная няня: коллеги по сериалу обидели Заворотнюк в последний раз
- Музыкант-воин Положинский впервые рассказал, куда ушел из 47 ОМБр
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред