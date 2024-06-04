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Красиво жить не запретишь: раскрыта личность мужа Анны Заворотнюк

Анна Подгорная
4 июня 2024, 23:45
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Зять покойной Анастасии Заворотнюк вызвал резонанс своим появлением на похоронах актрисы.
Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк муж - за кого вышла замуж Анна Заворотнюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

В 2022 году блогерша и старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк вышла замуж за свою студенческую любовь. Пара познакомилась на первом курсе Университа Пейс в Нью-Йорке, США, и с тех пор неразлучна.

Примечательно, что Заворотнюк-младшая успешно скрывала своего возлюбленного целых восемь лет - никто не знал его имени и как он выглядит. Секрет был раскрыт во время церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк - на похорон мамы Анна приехала с мужем.

Молодой человек попал на немногочисленные фото со скорбного мероприятия, и был опознан росСМИ, как Тимур Исмаилов - наследник богатой семьи предпринимателей в сфере общественного питания и торговли. Ему 30 лет, и он уже построил успешную карьеру в ОАЭ.

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Тимур Исмаилов обеспечивает свою привыкшую к роскошной жизни в Дубае и в столице страны-оккупанта жену сразу на двух работах: в фирме Brick Technology он занимает должность управляющего партнера, в международной торговой корпорации Pamo Global - генерального директора.

Анна Заворотнюк с мужем
Анна Заворотнюк с мужем на похоронной церемонии Анастасии Заворотнюк / t.me/samye_slyvky

Кто такая Анастасия Заворотнюк?

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

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Ранее в западных СМИ появилась новость о том, что американская певица Леди Гага беременна первенцем. Артистка появилась на публике с крупным животом характерной формы.

Также путинистка Валерия высказалась о разводе со своим музыкальным продюсером и мужем Иосифом Пригожиным, и подчеркнула, какую роль в этом могли сыграть их знаки зодиака.

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