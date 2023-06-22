"Козаченько слово держит": где проходит службу Виталий Козловский

Получил повестку и ушел на фронт - Виталий Козловский уже готов защищать Украину от оккупантов.

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Виталий Козловский будет служить в Нацгвардии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский теперь не песней, а оружием защищает Украину. Вчера артист сообщил, что официально сменил микрофон на автомат.

Неделю назад он получил повестку, после чего успешно прошел военно-врачебную комиссию и стал ждать отправки в воинскую часть. Теперь стало известно, где именно Козловскому предстоит проходить службу.

Об этом рассказал теперь уже его коллега - украинский военнослужащий Харытин Старский. На своей странице в Facebook он опубликовал фото с певцом в военной экипировке, и подтвердил, что Виталий не стал уклоняться от выполнения своего долга перед страной, и теперь служит в Национальной гвардии Украины "Рубеж" в бригаде быстрого реагирования.

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"Что вам сказать, друзья. Козаченько слово держит, получил повестку – ушел в армию. Дали АК и отправили на полигон (даже с поезда в Нацгвардию снимать не пришлось)", - пишет Старский.

На своей странице в Instagram Виталий также подтвердил, что совершил свои последние шаги, как гражданский, и стал военным - уже поступил в распоряжение части, получил военный билет и жетон, который на сленге военных называют "смертником".

Виталий Козловский будет служить в Нацгвардии / facebook.com/chariton.starsky

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