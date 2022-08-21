"Украина в крови, а украинка Королева в кайфе": певица зажгла с кавказскими мужчинами

Наташа Королева на протяжении всей войны ведет праздный образ жизни и развлекается, как может.
Певица украинского происхождения Наташа Королева, которая прославилась во время войны своей любовью к российскому-террористу Путину, а также участием в массовых мероприятиях на 9 мая, станцевала с кавказскими мужчинами.
Соответствующим видео поделился на своей странице в Instagram журналист и телеведущий Дмитрий Гордон. "Украина в крови, а украинка Наташа королева – в чистом кайфе", - написал он.
"Она недоукраинка", "А чего без своего маугли", "Какая же она украинка, она свой выбор сделала", - написали подписчики.
На видео видно, как Королева танцует в компании кавказских мужчин, веселится во всю.
Напомним ранее, мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана, который регулярно транслирует бред Кремля в соцсетях.
Ранее Дмитрий Гордон жестко высмеял пророссийскую певицу Наташу Королеву за нелепое фото в "костюме Евы", намекнув на ее не очень высокий интеллект.
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