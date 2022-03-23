Король Нидерландов жертвует свой замок украинским беженцам

Король Нидерландов отдаст свой замок беженцам из Украины / Коллаж - wikipedia.org / gettyimages.com

Правящий король Нидерландов Виллем-Александр отреагировал на трагические события, которые сейчас разворачиваются в Украине из-за военного вторжения РФ.

Тысячи украинцев вынуждены покинуть свой дом, гонимые вражеской армией. Им нидердандский король готов предложить один из своих замков в пригороде Амстредама под названием Хет Ауде Лоо (Het Oude Loo).

В мирное время замок 15-го века, который изначально задумывался, как охотничий домик, не доступен для общественности. Он служит королевской семье загородным домом или резиденцией для приема гостей.

Сейчас Виллем-Александр предлагает Хет Ауде Лоо в качестве временного пункта, в котором украинские беженцы могут отдохнуть 5-8 часов, прежде чем двинуться далее в путь.

Замок будет готов к приему беженцев в средине апреля. Одновременно разместиться там смогут 30 человек.

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Это не впервые, когда зарубежные знаменитости поддерживают Украину. К примеру ранее с предложением украинским беженцам останавливаться у него дома выступил британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива Шерлока Холмса. Он заявил, что примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению украинским беженцам жилья – Homes for Ukraine.

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