Король Чарльз не будет встречаться с Гарри: названа причина

Король Чарльз очень занят, а также имеет серьезные проблемы со здоровьем.

https://stars.glavred.info/korol-charlz-ne-budet-vstrechatsya-s-garri-nazvana-prichina-10561607.html Ссылка скопирована

Король Чарльз, похоже, не собирается встречаться с сыном - принцем Гарри / коллаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Король Чарльз слишком "занят", чтобы встретиться со своим младшим сыном принцем Гарри, когда он прилетит в Лондон на следующей неделе.

По информации Page Six, несмотря на то, что они не виделись последние два месяца, до сих пор неизвестно, позволит ли график Чарльза встретиться с Гарри. И если он это сделает, то это будет ненадолго.

Издание также отметило, что, если он сможет, король найдет время для члена королевской семьи из Калифорнии, который будет в городе, чтобы отпраздновать 10-летие Игр непобежденных в соборе Святого Павла 8 мая.

видео дня

Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

Плотный график короля включает еженедельную аудиенцию у премьер-министра Риши Сунака, а также первую в сезоне вечеринку в саду Букингемского дворца и предыдущие мероприятия.

Отметим, в феврале стало известно, что король Чарльз III болен раком. В связи с этим монарх перестал появляться на публике и сложил с себя часть своих обязанностей, которые теперь выполняют королева Камилла и младшие члены британской королевской семьи.

Чарльз III - последние новости:

Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред