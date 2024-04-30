Король Чарльз не будет встречаться с Гарри: названа причина

Король Чарльз слишком "занят", чтобы встретиться со своим младшим сыном принцем Гарри, когда он прилетит в Лондон на следующей неделе.
По информации Page Six, несмотря на то, что они не виделись последние два месяца, до сих пор неизвестно, позволит ли график Чарльза встретиться с Гарри. И если он это сделает, то это будет ненадолго.
Издание также отметило, что, если он сможет, король найдет время для члена королевской семьи из Калифорнии, который будет в городе, чтобы отпраздновать 10-летие Игр непобежденных в соборе Святого Павла 8 мая.
Кто такой принц Гарри
Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.
Плотный график короля включает еженедельную аудиенцию у премьер-министра Риши Сунака, а также первую в сезоне вечеринку в саду Букингемского дворца и предыдущие мероприятия.
Отметим, в феврале стало известно, что король Чарльз III болен раком. В связи с этим монарх перестал появляться на публике и сложил с себя часть своих обязанностей, которые теперь выполняют королева Камилла и младшие члены британской королевской семьи.
Чарльз III - последние новости:
Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".
Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.
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