УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Копия папа: в сети полностью показали видео младшей дочери Заворотнюк

Алена Кюпели
8 июня 2024, 01:18
18
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев имеют совместного ребенка - девочку Милу.
Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева
Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева / Коллаж Главред, скриншот, Instagram/a_zavorotnyuk

Российский пропагандистский Instagram-канал опубликовал видео, на котором полностью видно младшую дочь Петра Чернышева и покойной Анастасии Заворотнюк Милу.

На опубликованном видео видно маленькую девочку, которая одета в платок и темно-серое платье. Позади нее виднеется портрет Анастасии Заворотнюк, который был выставлен во время ее похорон.

Кроме того, девочка взаимодействует со своим папой, который даже со спины выглядит сломленным горем. Можно сделать вывод, что девочка таки была на похоронах мамы.

видео дня

Кто такая Анастасия Заворотнюк?

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Напомним, ранее семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая скончалась 30 мая и была похоронена 1 июня, сделала новое заявление. На странице актрисы в Instagram, появился новый пост, в котором семья Заворотнюк благодарила всех людей, которые имели отношение к лечению актрисы и пребывания ее в больнице.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Анастасия Заворотнюк новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

В Украине хотят поднять тариф на воду: на сколько он подорожает

В Украине хотят поднять тариф на воду: на сколько он подорожает

02:00 Деньги
В Украине работает 27% ТЭС: Шмыгаль рассказал об экстремальной ситуации в энергетике

В Украине работает 27% ТЭС: Шмыгаль рассказал об экстремальной ситуации в энергетике

00:49 Украина
Невероятно жесткий шторм: Украину накрыла новая магнитная буря

Невероятно жесткий шторм: Украину накрыла новая магнитная буря

22:57 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Новолуние в июне 2024: Скорпионам - деньги, Овнам - победа, Ракам - ссора 4542

Новолуние в июне 2024: Скорпионам - деньги, Овнам - победа, Ракам - ссора

Петр не допустил: семья Заворотнюк сделала важное заявление 3701

Петр не допустил: семья Заворотнюк сделала важное заявление

В Украине вводят новый режим отключений электроэнергии: названы сроки и детали 2357

В Украине вводят новый режим отключений электроэнергии: названы сроки и детали

Лучше ATACMS: названо самое эффективное оружие для уничтожения Крымского моста 2264

Лучше ATACMS: названо самое эффективное оружие для уничтожения Крымского моста

Последние новости

02:00

В Украине хотят поднять тариф на воду: на сколько он подорожает

01:30

Две задачи для ATACMS и Storm Shadow: новый прогноз ударов по целям в Крыму

01:18

Копия папа: в сети полностью показали видео младшей дочери ЗаворотнюкВидео

00:49

В Украине работает 27% ТЭС: Шмыгаль рассказал об экстремальной ситуации в энергетике

07 июня, пятница
23:41

Россия объявила в "розыск" Юлию Тимошенко

Украина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - ЖироховУкраина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - Жирохов
22:57

Невероятно жесткий шторм: Украину накрыла новая магнитная буря

22:55

Украинские пилоты будут летать на Mirage 2000: Макрон сказал, когда начнется обучение

22:32

Что значит, если не снятся сны: врачи дали неожиданный ответВидео

22:25

"Почему мы должны подчиняться РФ": Макрон об отправке инструкторов в Украину

Реклама
21:54

В месяц может быть до 10 ракетных атак: Жданов ошарашил прогнозом

21:51

Час вместо недель: правительство разрешило бронировать военнообязанных через "Дію"

21:27

Еще один Patriot для Украины: Германия может сделать важный шаг - Bloomberg

20:27

Не хочу этим делиться "но": Зеленский рассказал Байдену о ситуации в Харькове

20:27

В ТЦК идти не надо: Кабмин существенно упростил воинский учет мужчин за рубежом

20:23

Невероятно простой метод: как очистить решетку газовой плиты содойВидео

19:43

Снаряды разного качества и очереди до 2027: Жирохов раскрыл проблемы в поставках оружия

19:37

В Украине объявили штормовое предупреждение: будут град, шквалы, грозы и дожди

19:25

У россиян большие проблемы: ВСУ могут открыть новую "охоту" в Крыму - Свитан

19:18

"F-16 - приоритет": в ВС сделали неожиданное заявление об истребителях Mirage

19:10

Российские оккупанты хвастаются очередным орудием убийствамнение

Реклама
19:06

Постоянные штурмы пехотой и техникой: РФ пытается создать "болевую точку" на фронте

18:58

"Путин не сможет растоптать Украину": США сказали, почему дали разрешение на удары по РФ

18:44

Что значит "варити воду": мало кто знает правильный ответВидео

18:34

Будет блестеть как новое: как почистить золото в домашних условиях - лайфхакВидео

17:35

Появятся часы, когда у всех будет свет: графики отключения электроэнергии 8 июня

17:33

Фатальный удар по "мосту Путина" или новой дороге в Крым: ВСУ ждет дилемма

17:27

"Любит Украину и хочет возвращаться": украинский режиссер раскрыл тайну предательницы Ани Лорак

17:09

Без этого документа паспорт не выдадут: что нужно знать украинцам за рубежом

17:01

В Луганске "прилетело" по оккупантам: Лысогор раскрыл детали мощного удара ВСУВидео

16:46

Будут обходить десятой дорогой: 2 неожиданных способа, как избавиться от слизнейВидео

16:38

"Никогда не чистите зубы": стоматолог разорвала TikTok необычными советами

16:36

Мирное соглашение и участие РФ: в Швейцарии сделали заявление по Саммиту мира

16:24

Удары по военным целям в Беларуси: политолог рассказал, пойдут ли на это ВСУ

16:17

Будет прилив счастья: что нужно выбросить 8 июня - приметы

16:14

На Сумщине восемь сел на границе с РФ под угрозой: объявлена эвакуация

16:12

Путинист Филипп Киркоров собрался цинично перевести миллионы "детям Донбасса"

15:48

"У нас были проблемы": Байден открыто извинился перед Зеленским

15:38

Украинские женщины-политики и их "двойники" среди наших знаменитостей

15:29

Добавляют не только краску: как отличить качественный чай от подделки - простой методВидео

15:20

Новое контрнаступление ВСУ: названы сроки и условия для его начала

Реклама
15:16

Московская дочь Ольги Сумской показала свою жизнь в России

15:02

Как починить протертые джинсы: от дырки на одежде не останется и следаВидео

14:58

Ударит температура +32 и будут сильные грозы: в Украине изменится погода

14:54

Сожгли "жирные" цели: ВСУ накрыли огнем из HIMARS оккупантов на Юге

14:14

Переговоры Зеленского и Байдена: подробности и первые заявления

14:12

Украина вышла на финальную стадию вступления в ЕС: известна дата начала переговоров

13:52

"Россияне уже вымотались": война в Украине переходит в новую фазу - Жирохов

13:50

Беглец Дмитрий Ступка рассказал о проблемах отца после "пьяного" ДТП - детали

13:47

Умер звезда фильма "Крепкий орешек"

13:38

Лучше ATACMS: названо самое эффективное оружие для уничтожения Крымского моста

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять