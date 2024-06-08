Копия папа: в сети полностью показали видео младшей дочери Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев имеют совместного ребенка - девочку Милу.

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Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева / Коллаж Главред, скриншот, Instagram/a_zavorotnyuk

Российский пропагандистский Instagram-канал опубликовал видео, на котором полностью видно младшую дочь Петра Чернышева и покойной Анастасии Заворотнюк Милу.

На опубликованном видео видно маленькую девочку, которая одета в платок и темно-серое платье. Позади нее виднеется портрет Анастасии Заворотнюк, который был выставлен во время ее похорон.

Кроме того, девочка взаимодействует со своим папой, который даже со спины выглядит сломленным горем. Можно сделать вывод, что девочка таки была на похоронах мамы.

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Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Напомним, ранее семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая скончалась 30 мая и была похоронена 1 июня, сделала новое заявление. На странице актрисы в Instagram, появился новый пост, в котором семья Заворотнюк благодарила всех людей, которые имели отношение к лечению актрисы и пребывания ее в больнице.

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