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Копия мама: Синди Кроуфорд вывела в свет шикарную дочь

Алена Кюпели
15 ноября 2023, 22:28
Дочь Синди Кроуфорд очень похожа на свою звездную маму.
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд прекрасно выглядит на свой возраст, Коллаж Главред, фото instagram.com/cindycrawford

Бывшая икона подиума Синди Кроуфорд и ее дочь-двойник Кайя Гербер появились на красной дорожке Fashion Panel Planet Omega в Нью-Йорке.

По информации Page Six, дуэт, который выглядел превосходно на звездном мероприятии, облачился в полностью черные ансамбли, позируя перед камерами рука об руку.

Гербер, в свои 22 года, выглядела непринужденно шикарно в черной водолазке с длинными рукавами в сочетании с плиссированной мини-юбкой с высокой талией поверх прозрачных чулок.

видео дня

Фото мамы с дочкой можно посмотреть тут:

Супермодель завершила свой образ элегантной прической, золотыми часами и парой черных туфель с острым носком.

Кроуфорд, со своей стороны, надела струящееся черное платье с V-образным вырезом, а также пару черных кожаных ботинок до колен.

Напомним, ранее Кроуфорд подготовила для мужа особенный сюрприз. Впрочем, таким образом она также показала поклонникам, что любые проявления любви - прекрасны сами по себе.

Ранее 31-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски дала дерзкий ответ всем, кто критикует ее за любовь к нарочито эротичным нарядам - в новой фотосессии она разделась догола.

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Синди Кроуфорд новости шоу бизнеса
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