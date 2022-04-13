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Константина Райкина уволили из основанной им Театральной школы из-за его осуждения войны в Украине

13 апреля 2022, 03:03

Письмо против войны в Украине, которое также подписали Олег Басилашвили, Нина Усатова, Алиса Фрейндлих и другие деятели культуры, "дискредитировало" актера.

Константина Райкина уволили из Театральной школы за поддержку Украины / Коллаж

Актер и театральный педагог Константин Аркадьевич Райкин был уволен из его собственной школы театрального искусства за публичное осуждение военной агрессии рф - артист был в числе тех деятелей культуры, которые подписали письмо против войны в Украине.

Константин Райкин основал некоммерческую организацию высшего образования Высшая школа сценических искусств (Театральная школа Константина Райкина) в 2012 году.

Десять лет он был ее художественным руководителем, но 12 апреля 2022 года он был уволен с должности по надуманной причине - якобы худрук дискредитирует Школу своей общественной позицией, из-за чего значительно ухудшилось финансирование и благотворительные взносы, за счет которых существует Школа.

Увольнение провел ректор Школы Анатолий Полянкин - упразднил должность Райкина "за ненадобностью" и лишил учебное заведение его имени.

"Я подтверждаю, что информация правильная. Я нахожусь в состоянии увольнения с должности художественного руководителя, потому что эта должность упразднена господином Полянкиным. Ситуация эта довольно долго уже развивалась. ... Он убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности", – рассказал Константин Аркадьевич.

Артист планирует оспаривать решение Полянкина в суде, а студсовет Театральной школы Константина Райкина обратился в Рособрнадзор для контроля над этой ситуацией. Ученики Райкина считают решение ректора "неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов".

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