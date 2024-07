Конец траура: Диана Гурцкая засветилась без очкови в белом платье

Путинистка Гурцкая сообщила поклонникам радостную новость.

Диана Гурцкая показалась в новом образе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/diana.gurtskaya.official/

Российская певица Диана Гурцкая, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, больше года назад потеряла мужа Петра Кучеренка. Для артистки это очень большой удар, ведь пара была вместе почти 20 лет.

Как сообщают росСМИ, пропагандистка Гурцкая год держала траур, поставив свое творчество на паузу, а также редко появлялась на людях.

Но, кажется, певица приняла решение вернутся к светской жизни. На своей странице в соцсетях Гурцкая опубликовала видео со своей последней фотосессии. На кадрах Диана позирует в белом платье и без очков.

"Творим настоящую магию. Готовы удивляться?", – написала путинистка.

Кто такая Диана Гурцкая? Диана Гурцкая - российская певица мегрельского происхождения. Поддержала аннексию Крыма в 2014 году и одобрила военное вторжение рф в Украину. С 2017 года внесена в базу "Миротворец". Незрячая от рождения.

