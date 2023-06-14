Кондратюк разнес Лорак и Повалий: "Все до одного места - дети, убитые украинцы"

Украинский ведущий и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк присоединился к полемике относительно двух певиц украинского происхождения, которые во время полномасштабной войны продолжают обслуживать своим творчеством страну-оккупанта. Речь идет про Ани Лорак и Таисию Повалий.
Большинство людей в украинском шоу-бизнесе убеждены, что в рф артисток-предательниц держат деньги, а не политические убеждения и согласие с пропагандой страны-оккупанта.
Игорь Кондратюк в интервью для Украинской правды сделал более смелое предположение. Так продюсер убежден, что Повалий и Лорак остаются в рф, дают там концерты и плывут по одному течению с главными пропутинскими артистами лишь по той причине, что им безразлично, куда "плыть" - никто не хочет напрягаться.
"Это может говорить о том, что им все до [одного места - неценз.]. Украина, убитые украинцы, уничтоженные города. Боюсь, что им и россияне до [одного места - неценз.]. Им вообще все до [одного места - неценз.]. Им дети их до [одного места - неценз.], их мамы. Все, что есть на свете", - эмоционально рассуждает про Лорак и Повалий Кондратюк.
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Напомним, ранее новый бойфренд Ани Лорак решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.
В отличие от певицы, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.
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