Кондратюк разнес Лорак и Повалий: "Все до одного места - дети, убитые украинцы"

По мнению Игоря Кондратюка, в случае с Ани Лорак и Таисией Повалий безразличие - их главное преступление.

https://stars.glavred.info/kondratyuk-raznes-lorak-i-povaliy-vse-do-odnogo-mesta-deti-ubitye-ukraincy-10478065.html Ссылка скопирована

Игорь Кондратюк рассказал, что думает про убеждения Ани Лорак и Таисии Повалий / коллаж: Главред, фото: dni.ru, скриншот YouTube

Украинский ведущий и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк присоединился к полемике относительно двух певиц украинского происхождения, которые во время полномасштабной войны продолжают обслуживать своим творчеством страну-оккупанта. Речь идет про Ани Лорак и Таисию Повалий.

Большинство людей в украинском шоу-бизнесе убеждены, что в рф артисток-предательниц держат деньги, а не политические убеждения и согласие с пропагандой страны-оккупанта.

Игорь Кондратюк в интервью для Украинской правды сделал более смелое предположение. Так продюсер убежден, что Повалий и Лорак остаются в рф, дают там концерты и плывут по одному течению с главными пропутинскими артистами лишь по той причине, что им безразлично, куда "плыть" - никто не хочет напрягаться.

"Это может говорить о том, что им все до [одного места - неценз.]. Украина, убитые украинцы, уничтоженные города. Боюсь, что им и россияне до [одного места - неценз.]. Им вообще все до [одного места - неценз.]. Им дети их до [одного места - неценз.], их мамы. Все, что есть на свете", - эмоционально рассуждает про Лорак и Повалий Кондратюк.

Смотрите видео про знаменитостей, против которых СНБО ввел санкции:

Напомним, ранее новый бойфренд Ани Лорак решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.

В отличие от певицы, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

Другие новости: