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Кондратюк рассказал, как Марченко попала на Х-фактор

16 сентября 2022, 10:59

Кондратюк рассказал, как Марченко попала на Х-фактор

Телеведущую и жену предателя Украины Медведчука Оксану Марченко, не вытащили из мешка и поставили ведущий. Она была уже известной и имела свои программы на канале.

О том, как Оксана Марченко стала популярной, в интервью программы "Давай не будемо" рассказал продюсер Игорь Кондратюк.

По его словам, она меняла мужей, рожала детей, жила своей жизнью, но все знали, кто такая Оксана Марченко. "Она была симпатичной, ее любил экран", - добавляет телеведущий.

По мнению Кондратюка, свой путь к славе Марченко начала на телеканале УТ-З, куда ее взяли еще студенткой.

"Она училась на историческом факультете и ее взяли. У нее не было тогда связей вообще. Я знаю ее отца и видел ее маму. У нее не было связей, я тебе клянусь", – сказал Игорь Кондратюк.

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