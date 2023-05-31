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Концерт "секретного агента" Ани Лорак отменили после взрывов в Москве

Анна Подгорная
31 мая 2023, 13:25 обновлено 31 мая, 13:25
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Именной дрон от Куек в российской столице почему-то расстроил жителей страны-агрессора.
Ани Лорак
Ани Лорак отменяют концерты из-за атаки дронами по Москве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak, t.me/shot_shot

30 мая москва и подмосковье проснулись от атаки БПЛА. На крыле одного из сбитых дронов красовалась наклейка "Ані Лорак. Фонд помсти". И хоть певица эту любопытную деталь пока не прокомментировала, перепуганные жители страны-оккупанта уже подготовили свою месть "голубке мира" Лорак.

Российские СМИ сообщают об отмене концерта певицы, который должен был состояться в Ростове-на-Дону летом, дескать люди не желают видеть украинскую артистку, которая содействует Украине и не поддерживает войну.

Любопытно, что свои убеждения относительно полномасштабного военного вторжения рф в Украину Ани Лорак так ни разу и не озвучила публично. Впрочем, ее действия оказались громче слов - артистка не оставляет попытки закрепиться в стране-оккупанте и заработать побольше денег.

Однако, после волны шуток о "фонде мести" и причастности Лорак к секретной деятельности ВСУ в качестве шпиона, доверие к артистке в стране на болотах заметно пошатнулось.

Смотрите репортаж про то, почему и как у Ани Лорак будут отбирать звание Народной артистки Украины:

Атака дронов на Москву 30 мая

Утро 30 мая началось для жителей Москвы и Подмосковья со взрывов – на столицу страны-агрессора России была совершена массовая атака беспилотниками. Сообщалось о нескольких попаданиях в многоэтажки – дома получили незначительные повреждения, у их жителей нет серьезных травм. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, к медикам обратились только два человека с несерьезными травмами.

Всего российские пропагандистские СМИ сообщают о 25 дронах, которые ударили по Москве.

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