Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Кристина Трохимчук
1 октября 2025, 02:17
Наследники британского престола не на публике ведут себя по другому
Принц Вильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон - как ведут себя без камер / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кейт и Уильям застали вне камер
  • Как себя ведет пара

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отметят в апреле будущего года 15-ю годовщину свадьбы — важную дату, особенно после всех трудностей и испытаний, через которые им пришлось пройти. Королевский биограф Кэти Николл раскрыла изданию The Mirror, как королевские особы ведут себя без камер.

Автор книг о королевской семье раскрыла, как Кейт и Уильям будут отмечать свою годовщину.

"Они, как правило, предпочитают скромные празднования, но меня не удивит, если в честь 15 лет брака они сделают что-то особенное", — рассказала королевский эксперт Кэти Николл.

По ее словам, для семьи это не только веха супружеской жизни, но и особый символ для Кейт.

Кейт Миддлтон, принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям - как празднуют годовщину / фото: ua.depositphotos.com

"Каждый новый год для нее будет означать еще один год без рака, и это действительно стоит отметить".

Несмотря на напряжение последних лет, их союз, наоборот, стал только крепче.

"Я бывала с ними много раз, и когда камеры выключаются, часто можно заметить, как Кейт обнимает его за талию, или Уильям кладет руку ей на спину. Между ними есть удивительная близость. Если в начале брака они стеснялись проявлять нежность на публике, то сейчас чувствуют себя гораздо увереннее", — добавила Николл, автор биографии Kate: The Future Queen.

Королевский писатель Кристофер Андерсен, автор книги The King (2022), утверждает, что одной из главных основ их брака остается общий "озорной" юмор.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон - отношения / фото: ua.depositphotos.com

"Они, конечно, сдерживают шутки ради детей, но все равно могут рассмешить друг друга до слез", — отметил он.

Журналистка The Mirror Дженнифер Ньютон подчеркнула, что именно умение сохранять простоту и тепло в отношениях делает Уильяма и Кейт особенно близкими для людей.

"Несмотря на статус и все испытания, они остаются мужем и женой, которые смеются вместе и поддерживают друг друга — и именно это вызывает такую симпатию у публики", — подытожила эксперт.

Ранее Главред сообщал, что британский принц Уильям рассказал Юджину Леви, что 2024 год стал самым трудным в его жизни. Он рассуждал о жизни и заявил, что она дается нам, чтобы испытать нас, а способность преодолеть это делает нас теми, кто мы есть.

Также пришли неутешительные новости о состоянии здоровья Кейт Миддлтон. Она снова приняла тяжелое решение пропасть с радаров публики и не появляться на рабочих мероприятиях. На Кейт все еще влияют последствия лечения от онкологии

О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

