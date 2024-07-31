Когда твой дед - Терминатор: зять Шварценеггера показал смешное фото с внучками

На дня легендарный Терминатор, Конан-варвар и Коммандо Арнольд Шварценеггер отпраздновал 77-ой День рождения. Звездные друзья и вся его огромная семья поздравляли артиста с этим праздником.
Не остался в стороне и зять Шварценеггера, американский актер Крис Пратт, который является мужем старшей дочери Железного Арни Кэтрин. В своем блоге в Instagram он оставил тестю трогательное поздравление.
"С днем рождения, Арнольд! Ты единственный в своем роде. С нетерпением жду еще одного года мудрых советов, хороших сигар, шахматных поединков и кормления домашним печеньем многочисленных животных, которые живут на твоей кухне", - написал Пратт.
Кроме того он показал забавное фото Шварценеггера, каким его видела только семья. В кадре он и две его внучки, трехлетняя Лайла и двухлетняя Элоиз общаются на кухне вместе с домашней свинкой, и кушают печенье.
Кто такой Арнольд Шварценеггер?
Арнольд Шварценеггер - культурист, актер и политический деятель. Пятикратный обладатель титула "Мистер Вселенная" и семикратный - "Мистер Олимпия", основатель конкурса бодибилдинга "Арнольд Классик". 38-ой губернатор американского штата Калифорния (2003-2011). Обладатель премий "Золотой глобус" (1977), "Сатурн" (1992) и именной звезды на голливудской Аллее славы. Самые известные киноработы: "Конан-варвар" (1982), "Хищник" (1987), "Вспомнить все" (1990), серия фильмов "Терминатор".
Голливуд - последние новости:
Ранее звезда "Беверли хиллз" Тори Спеллинг рассказала о последнем разговоре с покойной Шеннен Доэрти перед смертью актрисы после продолжительной борьбы с онкологией.
Также рок-легенда на пенсии Оззи Осборн жестко раскритиковал Бритни Спирс за танцы. Семья певца посочувствовала поп-диве, а сам "Князь тьмы" не стал смягчать свое раздражение.
Читайте также:
- Смерть Шинейд О'Коннор: от чего на самом деле умерла музыкальная бунтарка
- Леди Гага выходит замуж: стало известно, кто избранник звезды
- Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли попал в больницу после ДТП
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред