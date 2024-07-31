Когда твой дед - Терминатор: зять Шварценеггера показал смешное фото с внучками

Крисс Пратт поделился, как Железный Арни балуется с детьми на кухне.

https://stars.glavred.info/kogda-tvoy-ded-terminator-zyat-shvarceneggera-pokazal-smeshnoe-foto-s-vnuchkami-10584752.html Ссылка скопирована

Арнольд Шварценеггер новости - Пратт показал Шварценеггера в домашней обстановке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/schwarzenegger

На дня легендарный Терминатор, Конан-варвар и Коммандо Арнольд Шварценеггер отпраздновал 77-ой День рождения. Звездные друзья и вся его огромная семья поздравляли артиста с этим праздником.

Не остался в стороне и зять Шварценеггера, американский актер Крис Пратт, который является мужем старшей дочери Железного Арни Кэтрин. В своем блоге в Instagram он оставил тестю трогательное поздравление.

"С днем рождения, Арнольд! Ты единственный в своем роде. С нетерпением жду еще одного года мудрых советов, хороших сигар, шахматных поединков и кормления домашним печеньем многочисленных животных, которые живут на твоей кухне", - написал Пратт.

видео дня

Кроме того он показал забавное фото Шварценеггера, каким его видела только семья. В кадре он и две его внучки, трехлетняя Лайла и двухлетняя Элоиз общаются на кухне вместе с домашней свинкой, и кушают печенье.

Арнольд Шварценеггер новости - Пратт показал Шварценеггера в домашней обстановке / instagram.com/prattprattpratt

Кто такой Арнольд Шварценеггер? Арнольд Шварценеггер - культурист, актер и политический деятель. Пятикратный обладатель титула "Мистер Вселенная" и семикратный - "Мистер Олимпия", основатель конкурса бодибилдинга "Арнольд Классик". 38-ой губернатор американского штата Калифорния (2003-2011). Обладатель премий "Золотой глобус" (1977), "Сатурн" (1992) и именной звезды на голливудской Аллее славы. Самые известные киноработы: "Конан-варвар" (1982), "Хищник" (1987), "Вспомнить все" (1990), серия фильмов "Терминатор".

Голливуд - последние новости:

Ранее звезда "Беверли хиллз" Тори Спеллинг рассказала о последнем разговоре с покойной Шеннен Доэрти перед смертью актрисы после продолжительной борьбы с онкологией.

Также рок-легенда на пенсии Оззи Осборн жестко раскритиковал Бритни Спирс за танцы. Семья певца посочувствовала поп-диве, а сам "Князь тьмы" не стал смягчать свое раздражение.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред