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"Ко-ко-ко. Вот гнида": София Стужук соврала о нападении - кто на самом деле "покушался" на блогерку

5 декабря 2022, 18:09
Нападения с "коктейлями Молотова" на дом блогерки не было, считают в Сети.
София Стужук
София Стужук соврала про нападение на ее дом с коктейлями Молотова с целью повысить интерес к своей деятельности / instagram.com/sofia_stuzhuk

София Стужук, блогерка украинского происхождения, которая старается усидеть одной накачанной попой на обоих стульях, в надежде молчанием о войне и оправданиями сохранить признательность и российских и украинских подписчиков, рассказала, что в ночь с 3 на 4 декабря ее дом забросали коктейлями Молотова.

Ее уже не раз ловили на лжи с целью обогащения, неправдой оказались и ее слова про нападение. Об этом заявляет друга украинская блогерка, Анна Алхим, на своем Telegram-канале.

Так Алхим повела свое мини-расследование, в результате которого выяснилось, что "нападение с коктейлями Молотова" намеренно организовал муж Стужук - взрывал петарды рядом с домом. Об этом якобы свидетельствуют кадры с камер видеонаблюдения соседей блогерки.

Считается, что это представление было разыграно Стужук с целью поднять интерес к своему именному конкурсу, так как она стремительно теряет популярность своей аудитории.

"Аж передернуло от такого цинизма. Неудачную тему для пиара выбрала. Когда твоих сограждан, в том числе беременных женщин и детей, спящих ночью в жилых домах, убивают баллистическими ракетами – все не так однозначно и карма у них такая, а ты – голубь мира и вне политики, а когда у тебя петардой запустили — ко-ко-ко. Покушение на жизнь. Вот гнида", - пишет Алхим.

Ранее Стужук опубликовала ссылку на очередного блогера, который "поясняет", почему Россия начала массировано обстреливать Украину ракетами. По мнению предательницы, все дело в том, что украинцы радовались попаданию по Крымскому мосту в оккупированном Крыму.

Также стало известно о том, что, несмотря на войну, Стужук продолжает рекламировать россиян, которые призывают убивать украинцев, блогерша еще и ведет себя безответственно, пиаря мошенниц и весьма уверенно призывая вкладывать деньги.

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