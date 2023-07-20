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Киркоров собрался жениться: первые подробности

Алена Кюпели
20 июля 2023, 11:08 обновлено 20 июля, 11:16
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Путинист и прихлебатель террориста Путина Киркоров, собрался сходить в загс со своей второй половиной.
Киркоров собрался жениться
Киркоров собрался жениться / Коллаж Главред, фото Instagram

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров, который поддерживает войну в Украине и жестокое нападение России, собрался жениться.

По крайней мере, такие слухи ходят в его кругах, среди близких знакомых, пишет пропагандистское издание 7dn.ru.

В частности, по словам подруги Киркорова, диджея Катерины Гусевой, буквально в ближайшем будущем Киркоров собирается жениться. Она также добавила, что до сих пор не знакома с избранницей Киркорова, но добавляет, что самые близкие его друзья таки удостоились этой чести.

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"Он не познакомил нас, но я заметила, как у него горят глаза. Мы виделись в конце июня на дне рождения его сына Мартина. Невооруженным взглядом заметно, что он счастлив, расцвел", - говорит она.

Кроме того, в последнее время Киркорова сильно перекроил свое лицо и тело. Он также ранее заявлял, что ему хочется выглядеть хорошо для того человека, который рядом с ним.

Между тем, кто это - избранник или избранница пока непонятно. Возможно, поэтому, Киркоров и скрывает личность второй половины.

Напомним, ранее российская звезда Филипп Киркоров появился на фото с коротким ежиком, чем вызвал бурю эмоций у своих подписчиков.

Ранее также стало известно о том, что Киркоров вдруг решил уехать из "родной" страны. Он так часто попадает в скандалы в России, что решил покинуть Москву и поспешил отправиться в Армению.

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Филипп Киркоров
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