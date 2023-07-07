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"Тяжело болеет": Киркоров показался с прической, как у смертельно больного

Алена Кюпели
7 июля 2023, 12:40 обновлено 7 июля, 13:30
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Путинист Филипп Киркоров не устает удивлять своими попытками нравится то ли кому-то, то ли себе самому.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров и его нелепые попытки выглядеть моложе/ коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Путинист и российский певец Филипп Киркоров, который явно переживает некий личный кризис, снова изменил образ. В очередной раз, на своей странице в Instagram, российская звезда появилась на фото с коротким ежиком, чем вызвала бурю эмоций у своих подписчиков.

Многие из них, впрочем, похвалили артиста за то, что из женственного старика тот хоть немного стал похож на мужчину. Другие же разглядели в образе Фили - человека с тяжелым онкологическим заболеванием.

Кстати, пост путиниста лайкнул и бывший муж предательницы Ани Лорак, который позиционирует себя патриотом Украины и выступает резко против нападения России. Но вот похвалить Киркорова возможности не упустил.

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Киркоров и его новые остатки волос
Киркоров и его новые остатки волос / Instagram/fkirkorov

"Так выглядят люди, которые долго и тяжело болели, исхудавшими, без мышц и тифозный ёжик. Что случилось с королем эстрады", "Совсем другое дело!Из старика превращается в брутального мужчину!", - пишут фоловеры.

Сам же любитель смертей украинских граждан, который нежится не в Геленджике, а в Греции, подписал свое фото, как: "Новый я".

Напомним, ранее российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживает диктатора Владимира Путина и войну в Украине, вдруг решил уехать из "родной" страны.

Отметим, Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

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Филипп Киркоров
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