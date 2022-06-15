Киркоров сбежал от вопроса о "спецоперации" в Украине

Филипп Киркоров стал инвестором/ instagram.com/fkirkorov/

Российские поп-звезды Филипп Киркоров, который недавно встал на защиту Максима Галкина, и звезда 90-х Лада Дэнс сбежали от вопроса относительно "спецоперации" в Украине. Услышав, что от них просят публичную реакцию на геноцид в независимом государстве, артисты просто развернулись и ушли от камер, пишет "Обозреватель".

Киркоров появился на экономическом форуме, который проходит в россии в качестве инвестора.

Видео о том, как он сбегает от вопроса об Украине появилось в Телеграмм-канале оппозиционного журналиста Александра Невзорова.

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"Киркоров проигнорировал вопрос о "спецоперации". Какое трусливое существо. Он думает, что от этого вопроса можно "убежать", – высказался автор поста.

Подобная ситуация произошла и с певицей Ладой Дэнс, которую пресса застала с аналогичным вопросом во время разговора с подругой. Прикрывшись буклетом, звезда заявила, что политика – не тема мероприятия, а освоем отношении она лично скажет президенту-диктатору России Владимиру Путину.

Напомним, Филипп Киркоров, который не раз наведывался в оккупированный Крым и поддерживает зверства российской армии в Украине, после небольшого отдыха должен был поехать в тур по России.

Однако по информации российских СМИ, один из его концертов в Пятигорске решили отменить. По словам директора филармонии, зал принял решение отменить выступление после многочисленных обращений местных жителей.