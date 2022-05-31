Киркорову отменяют концерты: он считает, что виноваты Пугачева и Галкин

Филипп Киркоров / instagram.com/fkirkorov/

Российский исполнитель Филипп Киркоров, который не раз наведывался в оккупированный Крым и поддерживает зверства российской армии в Украине, после небольшого отдыха должен был поехать в тур по России.

Однако по информации российских СМИ, один из его концертов в Пятигорске решили отменить. По словам директора филармонии, зал принял решение отменить выступление после многочисленных обращений местных жителей.

Сам Киркоров считает, что все дело в том, что он решил поддержать Аллу Пугачеву и Максима Галкина.

"До моего выступления в защиту Аллы и Максима этот крест никого не волновал", — сообщил певец.

Официальной версией отмены считается его скандальный номер, где во время исполнения песни "Мария Магдалена" он стоит на кресте. Якобы это оскорбило чувства верующих.

Киркоров сравнил себя с Мадонной — поп-певица также подверглась гонениям из-за номера в шоу Confessions в середине 2000-х. "Ее за такой же крест вообще отлучили от Католической церкви, теперь зовут обратно, но она сама уже не хочет", — рассуждает Филипп.