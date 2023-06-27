Киркоров решил 'подлизнуть' Путину с Лукашенко, но попался на неграмотности

Филипп Киркоров обрадовался, что "России удалось избежать беды" и поблагодарил диктаторов Лукашенко и Путина за "правильно принятые решения".

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Киркоров в который раз решил показать верность путинскому режиму / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Cкандально известный певец из страны-агрессора РФ и давний фанат преступного путинского режима Филипп Киркоров решил прокомментировать недавний вооруженный бунт ЧВК "Вагнер" и их главаря Евгения Пригожина. Как обычно, для этого Киркоров выбрал свою страницу в Instagram.

Естественно, не обошлось без заискивания самого низкого пошиба перед диктаторами Лукашенко и Путина.

"Многие из вас скажут, что не дело артисту и певцу обсуждать такие темы публично. Но я сейчас пишу не как артист, а как россиянин, человек родившийся и всю жизнь живущий в Москве... Анархия и мятеж – это не панацея. Сейчас как никогда мы должны сплотиться вокруг нашей страны, вокруг нашего президента выступить единым целым! Спасибо за мудрость и Александру Григорьевичу (Лукашенко. – Главред), и Владимиру Владимировичу за трезвость ума, за спокойствие в принятии решений", – написал певец.

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Потом Киркоров решил еще раз повторить русские пропагандистские тезисы ‒ причем показал, что, собственно, русским языком владеет посредственно.

"Да, мы разные, да у нас разные взгляды и религии, но есть то, что нас объединяет всех: одно отечество, одна история, один язык, один президент. И, может быть, события субботы войдут в нашу историю как первый бескровный бунт, из которого все стороны вынесут урок. И самое главное на Западе поймут – нас не сломить [правильно "не сбить" ‒ Главред] с нашего пути", – подытожил свою верноподданическую речь Киркоров.

Раболепная выходка певцов-путинистов Григория Лепса и Николая Баскова

На днях путинисты Николай Басков и Григорий Лепс отличились заявлением. Они пообещали платить миллион рублей (а это 434 тысячи грн) за каждый подбитый танк Leopard.

Басков сообщил, что пока никаких выплат не было, и они планируют реализовывать их через Минобороны вместе с "Российской медиагруппой". По словам Баскова, к этой "благородной инициативе" приобщатся и другие российские исполнители.

Ранее стало известно, что пока страна-агрессор отправляет "земных" мужчин на фронт, сын министра обороны рф Шойгу строит музыкальную карьеру в образе "сладкого мальчика", и отдыхает на дорогих курортах.

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