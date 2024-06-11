"Киця и Кицюня": Ступка на пляже прижался к своей возлюбленной

Украинский актер Дмитрий Ступка, который с начала нападения России на Украину выехал в США и не собирается возвращаться в Украину, показался на пляже со своей возлюбленной Юлией.
На своей странице в Instagram, актер выложил фото, как проводит дни на Гавайях. Парочка стоит в обнимку. "Там, где ты, там мой рай", - написал он. Он также поставил хештег "Киця и Кицюня".
Кто такой Дмитрий Ступка?
Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.
Отметим, что Дмитрий Ступка уже несколько лет живет в США. Он перебрался туда с семьей еще до полномасштабной войны, а о том, что страна-оккупант напала на Украину, он узнал на борту самолета, который вез его в Киев.
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Напомним, ранее Ступка-младший признался, планирует ли он вновь жить в Украине, или же окончательно осядет в США. Актер рассказал, что скучает по родной стране, но за границей его "держит" ребенок.
Ранее также Ступка поделился новым постом, где он развлекается со своей новой девушкой. На своей странице в Instagram, он выложил видео, как целуется с ней на центральной площади Нью-Йорка.
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