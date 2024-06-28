Кейт Мосс рухнула с каблуков и не могла дойти до машины

Супермодель Кейт Мосс, которая славится своим скандальным поведением, попала в неприятную ситуацию.
В частности, на видео попал момент, как модель идет на высоких каблуках, чтобы сесть в машину. Однако каблуки подвели Мосс и она рухнула на пол не дойдя до машины.
Модель явно травмировала ногу и когда поднялась, то шла до машины едва ли прихрамывая.
Кейт Мосс упала по пути в машину:
Кто такая Кейт Мосс
Кейт Мосс - британская супермодель и актриса. Известна как одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов.
По данным Википедии, она получила пристальное внимание СМИ за свой праздный образ жизни. Обвинения в употреблении наркотиков, начавшиеся в конце 2005 года, повлекли за собой отказ многих дизайнеров работать с ней[5]. Однако, позднее с Мосс были сняты все обвинения, и она снова стала работать моделью.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире
Напомним, ранее британская модель дала интервью британскому глянцу Vogue.
Ранее 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.
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