Кейт Миддлтон встретится с принцем Гарри в Лондоне при одном условии

Принцесса Уэльская может и встретится с принцем Гарри, но есть нюанс.

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Кейт Миддлтон может встретиться с принцем Гарри при одном условии/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кейт Миддлтон, скорее всего, не пересечется с принцем Гарри во время его поездки в Великобританию — если только кто-то не заставит ее.

По данным The New York Post, 42-летняя принцесса Уэльская согласится на встречу только при одном условии: если приказ поступит от короля Карла III. "Король просит, она это сделает, но Чарльз, будучи чувствительной и понимающей душой, вряд ли будет просить о такой услуге у своей обожаемой невестки", — рассказала писательница Ингрид Сьюард.

"Время должно быть подходящее, и оно не сейчас", — добавила королевский эксперт. Как известно, 39-летний Гарри вернулся на родину на этой неделе, чтобы отметить 10-летие Игр непокоренных.

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Он не видел Миддлтон с тех пор, как она публично раскрыла свой диагноз рака в прошлом месяце.

Однако герцог Сассекский все же прилетел в Великобританию после того, как в феврале узнал о диагнозе рак у своего отца.

Представитель Гарри уже подтвердил, что Гарри не будет встречаться с 75-летним Чарльзом в Лондоне из-за "плотного" графика короля. Однако, по словам королевского комментатора Шарлотты Гриффитс, Гарри также оказался "очень трудным человеком" и имел "определённые требования" в случае встречи с монархом. После переезда в США со своей женой Меган Маркл Гарри отдалился от своей семьи, включая старшего брата принца Уильяма.

Сьюард сказал что "крайне маловероятно", что 41-летний Уильям захочет увидеть своего младшего брата, когда тот будет в городе.

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