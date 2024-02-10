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Кейт Миддлтон впервые покинула Виндзорский замок после операции

Алена Кюпели
10 февраля 2024, 23:17
Принцесса Уэльская проведет время со своей семьей в доме ее и принца Уильяма в поместье Сандрингем.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон идет на поправку/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцесса Кейт Миддлтон покинула Виндзорский замок впервые после плановой операции на брюшной полости в январе.

Как пишет Page Six, принцесса Уэльская проведет время со своей семьей в доме ее и принца Уильяма в поместье Сандрингем, известном как Анмер-Холл, в Норфолке. По данным издания, трое их детей, 10-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и 5-летний принц Луи, присоединятся к ним во время перерыва в школе.

Газета Daily Mail также сообщила, что 42-летняя Миддлтон покинула Виндзор и "хорошо поправляется".

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"Она с нетерпением ждала смены обстановки и сможет расслабиться в Норфолке, пока дети выпускают пар вместе с Уильямом", — добавил источник издания.

Отметим, Кенсингтонский дворец объявил 17 января, что Миддлтон перенесла "успешную" операцию на брюшной полости и останется в больнице от 10 до 14 дней.

Хотя это была плановая операция, Миддлтон и 41-летний принц Уильям, как сообщается, держали в неведении своих ближайших родственников и советников, пытаясь сохранить этот вопрос в тайне.

В сообщении от 29 января Кенсингтонский дворец объявил, что она была выписана и "идет на поправку".

Ранее Король Великобритании Чарльз и Кейт Миддлтон объявили о своих операциях с разницей всего в несколько часов. Однако принцесса Уэльская предпочла сохранить детали своей процедуры в секрете, в то время как король был "открытой книгой".

Ранее также королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости- Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".

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