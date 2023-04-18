Кайли Дженнер закрутила роман с одним из главных голливудских красавцев

С Тимоти Шаламе младшую сестру, вероятно, познакомила Кендалл Дженнер, которая давно дружит с актером.

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Кайл Дженнер и Тимоти Шаламе встречаются - СМИ / instagram.com/kyliejenner, instagram.com/tchalamet

В Голливуде завязывается один из самых громких романов последнего времени - 27-летний актер, который признан одним из лучших молодых дарований современного кинематографа, Тимоти Шаламе встречается с 25-летней светской львицей, миллиардершей и бизнесвумен Кайли Дженнер.

Об этом сообщает издание Entertainment Tonight с отсылкой на собственный источник. Селебретис действительно вместе, однако серьезными эти отношения пока назвать сложно. "На данный момент они ведут себя непринужденно. Это не серьезно, но Кайли нравится проводить время с Тимоти и смотреть, к чему все идет. Ей очень весело, потому что это сильно отличается от ее прошлых отношений. Это ново и интересно для Кайли", - сообщает инсайдер.

Us Weekly, опираясь на собственные источники, эту информацию подтверждают: между Шаламе и Дженнер определенно есть химия, однако пара не торопит события, и просто наслаждается обществом друг друга.

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"Кайли встречалась с Тимоти всего пару раз, так что все не так серьезно. Тем не менее, ей нравится узнавать его поближе, и она открыта для того, чтобы увидеть, куда это все приведет. Для нее это все в новинку, поэтому трудно сказать, но пока ей нравится то, что она видит. Тимоти - настоящий джентльмен и относится к ней с уважением. Он очень обаятельный, заставляет ее смеяться, с ним легко общаться. Он не похож ни на одного из тех парней, с которыми она встречалась раньше, и хотя он может показаться не в ее вкусе, между ними действительно сильная химия", - сообщает издание.

Сами влюбленные свой роман пока не комментируют. В начале 2023 года стало известно, что Кайли Дженнер рассталась с отцом своих двоих детей, репером Трэвисом Скоттом, с которым она встречалась с 2017 по 2019 годы, а затем с 2021 по 2022.

Шаламе имел романы с Лурдес Леон (2013-2014), дочерью Мадонны, и Лили-Роуз Депп (2018-2020), дочерью Джонни Деппа.

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