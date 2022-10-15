Кайли Дженнер обтянула латексом шикарную фигуру

Молодая миллионерша не меняется и с каждым разом выглядит все привлекательнее.
24-летняя американская модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер вышла в свет в черном латексном платье, которое великолепно село на ее фигуру.
Жаркими фото Дженнер поделилась своей странице в Instagram. Черное мини-платье великолепно сочеталось с высокими сапогами на каблуке и микро сумкой.
Стоит ли говорить, что снимок вызвал восторг среди ее подписчиков и собрал множество хвалебных комментариев.
Роскошные фото модели можно посмотреть вот тут.
Напомним, ранее 24-летняя американская модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер удивила поклонников слишком голым купальником, который продемонстрировала во время отдыха на озере Пауэлла в Юте.
Для водных процедур девушка выбрала бикини из новой коллекции модного дома Jean Paul Gaultier. Главная идея коллекции состояла в переосмыслении обнаженного человеческого тела.
Правда, на Кайли купальник смотрится так, что не остается никакого пространства для философских размышлений. На свой странице в Instagram она выложила снимок своего внушительного бюста, который прикрывает... фотографический снимок бюста.
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