Кайли Дженнер обтянула латексом шикарную фигуру

Кайли Дженнер / instagram.com/kyliejenner

24-летняя американская модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер вышла в свет в черном латексном платье, которое великолепно село на ее фигуру.

Жаркими фото Дженнер поделилась своей странице в Instagram. Черное мини-платье великолепно сочеталось с высокими сапогами на каблуке и микро сумкой.

Стоит ли говорить, что снимок вызвал восторг среди ее подписчиков и собрал множество хвалебных комментариев.

Роскошные фото модели можно посмотреть вот тут.

Напомним, ранее 24-летняя американская модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер удивила поклонников слишком голым купальником, который продемонстрировала во время отдыха на озере Пауэлла в Юте.

Для водных процедур девушка выбрала бикини из новой коллекции модного дома Jean Paul Gaultier. Главная идея коллекции состояла в переосмыслении обнаженного человеческого тела.

Правда, на Кайли купальник смотрится так, что не остается никакого пространства для философских размышлений. На свой странице в Instagram она выложила снимок своего внушительного бюста, который прикрывает... фотографический снимок бюста.

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