Катя Осадчая и Юрий Горбунов планируют завести дочь - шоумен подтвердил слухи

Звездные супруги решились разбавить чисто мужской коллектив.
Актер, шоумен и телеведущий Юрий Горбунов и модель и телеведущая Катя Осадчая - одна из самых ярких и крепких пар украинского шоу-бизнеса. В каком-то смысле их семья для многих - воплощение традиционных ценностей.
В августе 2021 года звездная пара была благословлена сыном. Данил - второй общий ребенок Горбунова и Осадчей (у ведущей есть еще один сын от первого брака).
Скоро маленькому Данилу исполнится полгода, а пара уже задумывается над пополнением в семействе. Слухи об этом ходят практически с первого дня появления младшего сына на свет, но теперь ведущий решил заявить об этом во всеуслышание.
В интервью для Beauty HUB Юрий Горбунов признался, что мечтает о дочери.
На вопрос о том, как изменились его с Осадчей отношения после рождения Данила, шоумен с улыбкой ответил: "Только к лучшему. Взаимоотношения еще больше укрепились. "Вперед к дочери", назовем так".
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Ранее Ксения Мишина раскрыла подробности об отце ее 9-летнего сына Платона.
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