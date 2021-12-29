Осадчая поразила невероятной фигурой спустя несколько месяцев после родов: "Катя, вы очаровательны"

Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha/

Телеведущая Катя Осадчая поразила поклонников серией новых снимков, на которых она позировала в компании своего мужа и коллеги Юрия Горбунова.

На опубликованных кадрах в Instagram телеведущая предстала в обтягивающем черном платье, которое идеально подчеркнуло ее прекрасную фигуру.

"Последние дни перед Новым годом, миссия – успеть все, особенно в безумных пробках. Что вы делаете в эти дни?", - поинтересовалась Осадчая в подписи к фото.

Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha/

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha/

В комментариях под снимком поклонники были в восторге от образа своей любимицы.

"Катюша - вы королева", "Катя, вы очаровательны и ослепительно красивы. Просто восточная принцесса", "Катенька, какая же вы красавица и умница", "Снегурочка", - писали под постом Осадчей.

Напомним, Катя Осадчая родила своего третьего сына 19 августа. Это их второй совместный ребенок с телеведущим и продюсером Юрием Горбуновым.

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