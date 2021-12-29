Осадчая поразила невероятной фигурой спустя несколько месяцев после родов: "Катя, вы очаровательны"

Телеведущая вместе с мужем готовятся к празднованию Нового года.
Телеведущая Катя Осадчая поразила поклонников серией новых снимков, на которых она позировала в компании своего мужа и коллеги Юрия Горбунова.
На опубликованных кадрах в Instagram телеведущая предстала в обтягивающем черном платье, которое идеально подчеркнуло ее прекрасную фигуру.
"Последние дни перед Новым годом, миссия – успеть все, особенно в безумных пробках. Что вы делаете в эти дни?", - поинтересовалась Осадчая в подписи к фото.
В комментариях под снимком поклонники были в восторге от образа своей любимицы.
"Катюша - вы королева", "Катя, вы очаровательны и ослепительно красивы. Просто восточная принцесса", "Катенька, какая же вы красавица и умница", "Снегурочка", - писали под постом Осадчей.
Напомним, Катя Осадчая родила своего третьего сына 19 августа. Это их второй совместный ребенок с телеведущим и продюсером Юрием Горбуновым.
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