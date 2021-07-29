Капитан Марвел обнажилась и засветила потрясающее тело в сауне

Бри Ларсон / Getty Images

Американская актриса Бри Лрасон нечасто показывает откровенные фото, предпочитая демонстрировать свою социальную деятельность, жизнь и занятия спортом и карьерой. Но в этот раз уделила внимание отдыху.

Бри Ларсон похвасталась длинными стройными ножками и женственностью в купальнике, который не скрывает ее идеальную фигуру.

Девушка позировала в сауне, вытянув ножки, откинув волосы и выгодно представив свои прелести на кадрах в Instagram.

"Сауна, массаж, природа - что может быть лучше? Я вас люблю. Вы действительно умеете это делать правильно", - пишет она.

Бри Ларсон / instagram.com/brielarson/

Бри Ларсон / instagram.com/brielarson/

За день фотосессия Капитана Марвел собрала 864 тысячи лайков своей потрясающей фигурой, и свела поклонников с ума редким откровенным кадром, получив тысячи комплиментов на разных языках.

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