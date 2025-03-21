Канье Уэст напал на детей Бейонсе и Джей Зи: пара планирует мстить

Канье Уэст "перепрыгивает" из одного скандала в другой.

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О детях Бейонсе написали возмутительный пост / Фото Instagram/ beyonce

Кратко:

Что сделал Канье Уэст

Что собираются делать Бейонсе и Джей Зи

Американские популярные артисты Jay-Z и Бейонсе считают "шокирующим" то, что Канье Уэст напал на их двух младших детей в отвратительной тираде, написанной заглавными буквами, через X (Twitter) во вторник вечером.

Источник эксклюзивно сообщил Page Six, что пара "абсолютно не потерпит этого" после того, как рэпер "высказался об их детях в такой вульгарной и оскорбительной манере".

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47-летний Уэст усомнился в умственных способностях 7-летних близнецов Руми и Сэра, прежде чем удалить ничем не спровоцированный пост — только чтобы снова поделиться им в ранние часы утра среды.

Твит выглядел так:

Твит Канье Уэста / Скриншот marca.com

'Кто-нибудь когда-нибудь видел младших детей Бейонсе? Они отсталые не в буквальном смысле. И вот почему искусственное оплодотворение — это такое благословение, ведь у них есть выбор — иметь отсталых детей", - написал Уэст, удалив позже свой пост.

Младшие дети артистки редкие гости публичных мероприятий. На фото - старшая и младшая дочери / Скриншот видео

"Jay-Z и Бейонсе знают о постах, которые Канье удалил, и обсуждают, как они хотят справиться с этой ситуацией, будь то в частном порядке и/или в юридическом порядке", — говорит инсайдер.

Пара, которая связала себя узами брака в апреле 2008 года, "не планирует публично комментировать посты Канье X о своих детях".

Звездные родители не оставят это просто так / Фото Instagram/beyonce

Обладатель Грэмми, который теперь носит имя Йе, пояснил, что он удалил оскорбительный твит, чтобы быть "хорошим человеком". Вместо этого Уэст написал: "Мне нужно, чтобы все знали, что я удалил пост о семье Джей Зи и Бейонсе… потому что была вероятность, что мой Twitter будет удален.

Звездные родители не оставят это просто так / Фото Instagram/beyonce

55-летний Джей Зи и 43-летняя Бейонсе — не единственные, кого Уэст расстроил своими недавними возмутительными постами.

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Главред писал ранее о том, что рэппер Jay Z посетил премьеру мультфильма Mufasa вместе со своей семьей. Его жена Бейонсе, ее мать Тина Ноулз и их дочь Блю Айви стояли рядом с рэппером, когда они шли по красной дорожке. Он был одет в простой темно-коричневый костюм с белой рубашкой на пуговицах и черным галстуком.

Ранее также Бейонсе расплакалась, когда ее старшая дочь Блу озвучивала популярный фильм "Муфаса".

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Кто такая Бейонсе Бейонсе - американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Будучи ребенком, участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах, принимала участие в школьной художественной самодеятельности. По данным Википедии, Ноулз прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child. В марте 2021 года, исполнительница вышла на первое место среди женщин по числу наград премии "Грэмми", на её счету 28 статуэток.

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